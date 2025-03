Production de riz au Bénin : Aménagement d’un périmètre irrigué de 400 hectares à Ouinhi

Le jeudi 6 mars 2025, les travaux d’aménagement d’un périmètre irrigué de 400 hectares ont été officiellement lancés dans la commune de Ouinhi, département du Zou, par Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux d’aménagement du périmètre irrigué à Ouokon-Ahogo, le maire de la commune, Jean Houessou, a exprimé sa gratitude au gouvernement et à tous les acteurs impliqués dans ce projet. « Ce grand projet viendra renforcer, non seulement la résilience des populations agricoles, mais également l’économie locale par l’emploi agricole des jeunes », a-t-il déclaré. Les habitants de Ouokon-Ahogo sont venus en masse sur les lieux de l’événement pour s’informer sur les bénéfices de ce projet qui promet d’améliorer leur quotidien.

La cérémonie de lancement des travaux d’aménagement d’un périmètre irrigué à Ouinhi a été marqué par la présence du coordonnateur du Projet de Développement des Infrastructures Agricoles et de Désenclavement dans la Basse et Moyenne Vallée de l’Ouémé qui a notifié que ces travaux, d’un coût global de 4.870.074.985 FCFA, se déclinent en quatre sous-lots. Le premier concerne la construction et l’équipement d’une station de pompage ainsi que la protection des berges du fleuve Ouémé. Le deuxième lot porte sur la création de réseaux d’irrigation, de drainage et de pistes d’exploitation, tandis que le troisième lot prévoit la construction d’infrastructures d’appui à la mise en valeur des produits. Enfin, le quatrième lot se concentre sur la réhabilitation de la piste Ouinhi/Ahogo, s’étendant sur 12 kilomètres.

Le système d'aménagement retenu pour ce périmètre repose sur deux modèles d'exploitation : l'un destiné aux « Jeunes Entrepreneurs Agricoles » et l'autre au « Paysannat », couvrant une superficie de 150 hectares. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Cossi Dossouhoui a souligné l'importance du respect du délai d'exécution de 14 mois par l'entreprise Sino Hydro, chargée des travaux. Il a également appelé les membres du Conseil communal et les populations de Ouinhi à jouer un rôle actif en tant que gardiens du suivi quotidien, afin d'assurer la bonne exécution des travaux.