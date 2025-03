Programme Azôli au Bénin : près de 37000 jeunes insérés dans l’emploi

Photo: DR

Au 31 décembre 2024, le programme Azôli a déjà impacté près de 37.000 jeunes. Initié par le gouvernement et mis en œuvre par l’Agence nationale pour l’Emploi (AnpE), avec l’appui de la Banque mondiale à travers le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ), Azôli vise l’insertion en emploi salarié ou en emploi indépendant des jeunes béninois âgés de 30 ans au maximum, peu ou pas instruits.

La SoNaMA s’impose comme un acteur clé du dispositif Azôli, en prenant sous son aile 1.200 bénéficiaires issus des 77 communes du Bénin pour une période de six mois. Parmi eux, 480 stagiaires se forment à la conduite d’engins agricoles, 320 se spécialisent en irrigation, tandis que 200 se consacrent à la mécanique d’engins agricoles et 200 autres à la fabrication d’équipements de transformation. Outre l’insertion professionnelle des jeunes peu ou pas instruits, l’objectif est de répondre aux besoins urgents du secteur agricole et de soutenir la politique de développement agricole du gouvernement, promettant ainsi un avenir plus radieux pour l’agriculture béninoise.

À Esmer Academy, Azôli a également offert des stages d’insertion à 1.000 jeunes hommes et femmes. Ces derniers se voient offrir une chance inédite de se former dans des secteurs d’avenir tels que les énergies renouvelables, l’électricité, le réseau électrique et la mécatronique. Ces jeunes sont désormais en route vers une intégration professionnelle prometteuse.

Une nouvelle vague de 1.000 jeunes femmes et hommes s’apprête à rejoindre BioPhyto, une entreprise pionnière dans la valorisation des ressources locales, telles que les graines de neem et les plantes aromatiques. Spécialisée dans la production de biopesticides et d’engrais organiques, BioPhyto s’affirme comme un acteur clé pour une agriculture saine et respectueuse de l’environnement.

Les tests de sélection, qui se sont déroulés du 10 au 24 février 2025 dans tout le Bénin, ont permis de dénicher ces jeunes talents prometteurs. Ils commenceront leur stage d’immersion d’une durée de six mois d’ici à la fin mars 2025. Pour ceux qui n’ont pas été retenus, ils continueront à bénéficier de séances de préparation à l’embauche, animées par les équipes de l’AnpE et les responsables des unités locales de promotion de l’emploi, présents dans chaque commune pour offrir un soutien de proximité.