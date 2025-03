Relations bénino-brésiliennes : Patrice Talon reçoit le ministre Mauro Vieira

Le mardi 11 mars 2025, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a accueilli au Palais de la Marina le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, accompagné d’une délégation de haut niveau. Cette visite de travail vise à renforcer les liens bilatéraux entre le Bénin et le Brésil et à impulser une nouvelle dynamique à leur coopération.

Lors des échanges, le chef de l’État a mis en avant les relations historiques et culturelles qui unissent les deux pays, tout en abordant des enjeux majeurs tels que le changement climatique, la lutte contre la pauvreté, le développement durable et la sécurité.

À l’issue de l’audience, les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Olushegun Adjadi Bakari pour le Bénin et Mauro Vieira pour le Brésil, ont animé un point de presse conjoint. Ils ont souligné la qualité du partenariat entre leurs nations et les opportunités à venir dans divers secteurs. Le ministre béninois a insisté sur le rôle stratégique du Bénin dans cette coopération, tandis que son homologue brésilien a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et les discussions enrichissantes menées depuis son arrivée.

Cette visite s’inscrit dans la continuité des engagements pris en mai 2024 lors de la rencontre entre les présidents Patrice Talon et Luiz Inácio Lula da Silva au Brésil. À cette occasion, plusieurs accords avaient été conclus dans des domaines clés tels que l’agriculture, l’éducation, le tourisme, la sécurité et le transport aérien.

Mauro Vieira a également remis au président Talon une invitation officielle de son homologue brésilien pour participer à la Conférence de Belém sur les changements climatiques (COP30) en novembre 2025, ainsi qu’à la deuxième réunion des ministres de l’Agriculture du Brésil et de l’Afrique, prévue du 20 au 22 mai.