Renforcement de la sécurité : l’UE offre un avion de surveillance au Bénin

Photo : DR

Dans le cadre du soutien de l’Union européenne aux efforts du Bénin pour renforcer les capacités de sa force aérienne, la délégation de l’Union européenne a procédé, jeudi 6 mars 2025, à la remise officielle d’un avion léger de surveillance et de reconnaissance aux forces armées du Bénin.

L’objectif est de soutenir les opérations de lutte contre le terrorisme. La cérémonie de remise de l’avion de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, qui s’est déroulée à Cotonou, a connu la présence du Ministre de la Défense nationale, des ambassadeurs des États membres de l’UE au Bénin, ainsi que des Chefs d’État-Major Généraux de l’Union européenne et du Bénin.

Publicité

Cet avion permettra aux forces armées béninoises de surveiller les zones du nord du pays, d’avoir une meilleure connaissance de la situation pour agir contre les terroristes et de mieux protéger la population. L’Union européenne aide les pays partenaires d’Afrique de l’Ouest à faire face aux menaces de sécurité complexes dans le cadre de son approche intégrée pour le Golfe de Guinée. Cela comprend le soutien de la Facilité européenne pour la paix, de l’Initiative de sécurité et de défense de l’Ue, ainsi que d’un certain nombre de programmes régionaux et nationaux axés sur la prévention, le développement socio-économique et la sécurité humaine. (Rejoignez la famille des abonnés de la chaîne WhatsApp du journal La Nouvelle Tribune en cliquant sur le lien https://whatsapp.com/channel/0029VaCgIOFL2ATyQ6GSS91x)