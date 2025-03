Rentrée du Club OHADA Bénin : Me Thierno Olory-Togbé en conférence

Photo : DR

Ce vendredi 28 février 2025, à l’École doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives (EDSJPA) de l’Université d’Abomey-Calavi, s’est tenue la leçon inaugurale de la rentrée solennelle du Club OHADA Bénin (COBe). L’événement, animé par Thierno Olory-Togbé, portait sur le thème : « Au-delà des règles juridiques, les réalités économiques : pour un droit des affaires plus efficace ».

Thierno Olory-Togbé a partagé son analyse sur l’importance d’adapter le droit des affaires aux réalités économiques afin de mieux soutenir les entreprises de l’espace OHADA. « Nous avons abordé avec les participants des questions liées à la rigidité de certaines normes juridiques et à leur adaptation. L’objectif est de permettre aux entreprises d’évoluer dans un contexte favorable au développement de leurs affaires », a-t-il expliqué.

L’intervention de Thierno Olory-Togbé s’est également inscrite dans le cadre des actions de la Fondation Thierno Olory-Togbé pour l’éducation, qu’il préside. La fondation, active dans l’éducation, le mentorat et le renforcement des capacités des jeunes professionnels, collabore régulièrement avec des organisations à but non lucratif pour soutenir des initiatives éducatives et sociales.

Mahougbé Odric Houndékon, coordonnateur du Club OHADA Bénin, a souligné l’importance du thème choisi cette année : « On ne peut pas parler de droit sans évoquer l’économie, et inversement. L’objectif était de stimuler la réflexion des jeunes juristes et chercheurs sur la manière dont le droit peut véritablement servir l’initiative économique. »

Le choix de Thierno Olory-Togbé comme intervenant s’est imposé naturellement, en raison de son expertise en économie et en finance, ainsi que de son engagement actif dans la formation et le mentorat des jeunes. Le Club OHADA Bénin espère pouvoir continuer à bénéficier de son accompagnement, notamment lors de la prochaine compétition universitaire « Droit OHADA », où le club a déjà brillé au niveau continental.

Cet événement a permis aux participants d'acquérir des perspectives nouvelles sur la manière d'adapter le droit des affaires aux besoins économiques actuels. Un bel exemple de collaboration entre le monde académique, les praticiens du droit et la société civile pour renforcer l'efficacité du cadre juridique en Afrique.