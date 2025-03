Réseaux sociaux au Maghreb: des statistiques révélées

Photo d'illustration (unsplash)

Les plateformes sociales numériques ont radicalement transformé les modes de communication à l’échelle mondiale depuis leur émergence au début des années 2000. D’abord simples outils de connexion entre individus, elles sont devenues des écosystèmes complexes façonnant l’information, le commerce et les interactions sociales. Cette révolution digitale a progressivement gagné tous les continents, transcendant frontières géographiques et barrières culturelles. Le Maghreb n’échappe pas à cette tendance mondiale, avec une adoption massive mais inégale selon les pays, les zones géographiques et les données démographiques. Les usages varient considérablement en fonction des spécificités socio-culturelles locales, créant des dynamiques d’utilisation propres à la région.

Une pénétration numérique en pleine expansion

La situation algérienne témoigne de cette métamorphose digitale dans la région. Les données de DataReportal révèlent que plus des trois quarts de la population algérienne navigue désormais sur internet, avec un total de 36,3 millions de personnes connectées. Ce bond remarquable masque néanmoins un déséquilibre persistant entre les métropoles, où la connexion est pratiquement universelle, et les territoires éloignés où l’accès reste parcellaire.

Le téléphone portable s’impose comme l’instrument privilégié de cette révolution numérique. Les chiffres font état de près de 50 millions de liaisons mobiles fonctionnelles – quantité supérieure au nombre d’habitants, phénomène expliqué par la détention de plusieurs puces par individu – confirmant son rôle de passerelle essentielle vers le monde digital pour la majorité des citoyens.

L’univers des plateformes communautaires accompagne cette tendance, touchant aujourd’hui plus de la moitié des Algériens selon l’enquête « Digital 2025: Algeria » de janvier dernier. Le géant bleu conserve sa suprématie en captant plus de 8 Algériens adultes sur 10, affichant une progression annuelle proche des 3%.

Des plateformes aux audiences diversifiées

Le panorama digital algérien montre une multiplication des canaux de communication adoptés. L’application de vidéos courtes enregistre l’envol le plus spectaculaire avec une augmentation dépassant un cinquième de sa base d’utilisateurs en douze mois, ralliable désormais par plus de 21 millions de personnes. Cette avancée lui permet de concurrencer la plateforme de partage vidéo historique qui, malgré une audience similaire, voit son impact publicitaire diminuer d’environ un douzième depuis l’année précédente.

Le réseau de partage photographique continue sa progression régulière (augmentation d’un vingtième) en séduisant 12 millions d’adeptes, tandis que l’application des messages éphémères attire plus de 9 millions d’Algériens, avec une hausse dépassant un septième sur la période annuelle. La plateforme professionnelle connaît également une expansion notable (près d’un quart), franchissant la barre des 4,8 millions de membres, signe d’une utilisation plus stratégique des outils numériques.

Ces statistiques mettent également en lumière des écarts notables entre genres. L’étude Kepios incorporée au rapport DataReportal 2025 montre que la gent masculine prédomine sur la plupart des réseaux, constituant près de 6 utilisateurs sur 10 sur le réseau bleu, les deux tiers sur la plateforme professionnelle et presque 8 sur 10 pour le réseau aux messages courts. L’application aux fantômes représente l’unique exception majeure, où les femmes forment une légère majorité (plus de la moitié des utilisateurs), devenant ainsi le seul espace digital à prédominance féminine en Algérie.