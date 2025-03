Rumeurs de suspension des visas américains : la diplomatie béninoise réagit

Shegun Bakari - Photo : DR

Le ministère des Affaires étrangères du Bénin a réagi à un article du New York Times publié le 14 mars 2025, qui évoquait la possibilité d’une suspension des visas américains pour plusieurs pays, dont le Bénin. Dans un communiqué officiel diffusé sur ses canaux digitaux, le ministère a affirmé n’avoir reçu aucune notification formelle des autorités américaines à ce sujet.

Les démarches entreprises auprès des instances compétentes des États-Unis n’ont pas non plus permis d’obtenir une confirmation de cette information, précise le document. Face aux inquiétudes soulevées, le gouvernement béninois a tenu à rassurer ses citoyens titulaires d’un visa américain ou prévoyant un voyage aux États-Unis, les invitant à maintenir leurs projets. Toute évolution sera communiquée via les canaux officiels.

Le ministère rappelle également la solidité des relations diplomatiques entre le Bénin et les États-Unis, fondées sur le dialogue et la coopération. Cette dynamique a été réaffirmée lors d’un échange, le 10 mars dernier, entre le Secrétaire d’État américain, Marco Rubio, et le chef de la diplomatie béninoise, Olusegun Adjadi Bakari.

Depuis 2016, le Bénin a engagé d’importantes réformes pour renforcer la sécurité et la fiabilité de ses documents officiels, notamment à travers la mise en place du Registre National des Personnes Physiques (RNPP). Ce système garantit l’authenticité et l’intégrité des passeports, cartes d’identité et autres pièces administratives, en conformité avec les normes internationales.

Enfin, le ministère des Affaires étrangères appelle les médias et l’opinion publique à faire preuve de prudence dans la diffusion d’informations sensibles et à se référer exclusivement aux sources officielles pour toute actualité relative aux relations internationales du Bénin.