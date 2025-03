Fusée russe Angara (photo archives)© Ministère russe de la Défense /

Les engins spatiaux jouent un rôle stratégique dans de nombreux domaines, allant des télécommunications à la surveillance militaire. Le 3 mars, la Russie a procédé au lancement d’un satellite militaire rapporte les médias, consolidant ainsi ses capacités spatiales.

Une fusée Soyouz-2.1v a été mise en service pour cette mission depuis le cosmodrome de Plessetsk, situé dans le nord du pays. Selon le ministère de la Défense russe, l’opération a été menée par les Forces aérospatiales russes. Le satellite a atteint son orbite prévue et a été déclaré pleinement opérationnel après la mise en place d’une connexion télémétrique stable, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses systèmes.

L’événement a été relayé sur les réseaux sociaux, notamment par Sputnik Afrique sur la plateforme X, mettant en avant la réussite du lancement. L’initiative s’inscrit dans une dynamique plus large d’exploitation de l’espace à des fins stratégiques et technologiques. Ce type de déploiement s’inscrit dans une tendance observée chez plusieurs grandes puissances, qui investissent massivement dans le développement de leurs infrastructures spatiales à des fins de défense et d’observation.

Les détails concernant la mission précise de ce satellite n’ont pas été divulgués, une pratique courante pour ce type d’engins militaires. Toutefois, l’opération témoigne de la continuité des ambitions spatiales russes et de la volonté du pays de maintenir une présence active dans ce domaine hautement stratégique.