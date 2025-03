Sécurité au Maghreb: cette grande ville prend une décision radicale

Rabat. Photo: DR

Les métropoles mondiales ont révolutionné leurs approches sécuritaires depuis deux décennies. Londres surveille ses rues avec son réseau « Ring of Steel » comportant plus d’un demi-million de caméras. New York exploite son Domain Awareness System, fusionnant vidéosurveillance et algorithmes prédictifs. De son côté, Paris a densifié son maillage de caméras après les événements tragiques de 2015. Ces dispositifs, d’abord critiqués pour leur intrusion potentielle dans la vie privée, font désormais partie intégrante du paysage urbain et permettent non seulement de prévenir les incidents, mais aussi d’analyser les mouvements de foule et d’optimiser les interventions d’urgence.

Rabat mise sur l’intelligence artificielle

La capitale marocaine lance un projet sécuritaire ambitieux évalué à plus de 100 millions de dirhams. Ce réseau ultra-moderne de vidéosurveillance transformera fondamentalement la gestion de la sécurité urbaine. Le système reposera sur des technologies de pointe comme l’intelligence artificielle et le deep learning pour analyser en temps réel les situations à risque. Deux postes de commandement centralisés coordonneront l’ensemble du dispositif, permettant une réponse immédiate aux incidents signalés.

Publicité

Le projet déploiera plusieurs catégories de caméras intelligentes aux fonctions complémentaires. Des caméras LAPI scanneront automatiquement les plaques d’immatriculation dans les zones de circulation et stationnements. Des dispositifs de reconnaissance faciale identifieront les individus dans les lieux sensibles. Des caméras PTZ offriront une vision panoramique grâce à leurs capacités de rotation et de zoom. Enfin, des caméras longue portée couvriront les espaces étendus nécessitant une surveillance particulière.

Un calendrier précis pour une transformation rapide

La mise en œuvre du projet suivra un calendrier rigoureux divisé en deux phases. Finatech Group, attributaire du premier lot budgété à 34,7 millions de dirhams, aménagera les postes de commandement et le centre de données dans un délai de 5 mois. Alomra Group International déploiera ensuite le réseau de caméras pour 73,8 millions de dirhams, avec une échéance fixée à 6 mois. Cette planification séquentielle garantit que l’infrastructure centrale sera opérationnelle avant le déploiement des équipements de terrain. L’ensemble du dispositif devrait fonctionner avant fin 2025, positionnant Rabat comme référence technologique en Afrique du Nord.

Une ville intelligente au service des citoyens

Cette modernisation dépasse le simple cadre sécuritaire et marque un tournant dans la gestion urbaine de Rabat. Les données collectées par les caméras, particulièrement celles dédiées à la lecture des plaques d’immatriculation, permettront d’optimiser les flux de circulation et de réduire les embouteillages. L’analyse algorithmique des mouvements de foule contribuera à améliorer l’organisation des espaces publics et des événements. En transformant son infrastructure de surveillance en moins d’un an, Rabat crée un modèle potentiel pour les autres villes du Maghreb, démontrant comment les technologies avancées peuvent simultanément renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie urbaine.