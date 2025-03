Sénégal : arrestation du directeur du site web Sunugal24

Des policiers sénégalais - photo John Wessels / AFP

Le journaliste sénégalais Aliou Top, directeur du site d’information Sunugal24, a été arrêté et placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles » et « incitation à la haine ethnique », selon plusieurs sources judiciaires. Cette interpellation fait suite à des déclarations controversées attribuées au journaliste, suscitant un vif émoi au sein de l’opinion publique.

D’après le journal Libération, Aliou Top aurait avancé que la communauté Hal Pulaar mènerait un « projet sous-régional » visant à placer des dirigeants issus de cette ethnie à la tête de plusieurs États d’Afrique de l’Ouest. Il aurait notamment déclaré que « les Hal Pulaar ont un projet bien réfléchi pour dominer la sous-région, avec des présidents Hal Pulaar au Sénégal, Mali, Burkina Faso et les deux Guinées ». Ces affirmations, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont été dénoncées comme étant dangereuses et susceptibles d’attiser des tensions communautaires dans un contexte politique déjà fragile. L’interpellation d’Aliou Top a provoqué des réactions contrastées. D’un côté, certains acteurs de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme expriment leurs inquiétudes quant à une possible atteinte à la liberté de la presse.

D’un autre, des voix s’élèvent pour dénoncer des propos inacceptables qui pourraient nuire à la cohésion nationale et alimenter des tensions ethniques. Les autorités sénégalaises, qui ont renforcé la lutte contre les discours de haine et la désinformation, justifient cette arrestation par la nécessité de préserver l’ordre public et l’unité nationale. Cette affaire relance le débat sur la responsabilité des journalistes dans le traitement de l’information et les limites de la liberté d’expression. Alors que le numérique et les réseaux sociaux permettent une diffusion rapide des contenus, les dérives liées à la propagation de fausses informations et à l’incitation à la haine deviennent un véritable défi pour les régulateurs.