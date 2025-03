Sénégal : Diomaye Faye limoge le DG de la PETROSEN

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris une décision majeure dans le secteur des hydrocarbures en mettant fin aux fonctions de Thierno Seydou Ly à la tête de Petrosen Exploration et Production. Selon le quotidien L’As, ce dernier a été remplacé par Talla Guèye, un ingénieur pétrolier qui aura la tâche de piloter la stratégie d’exploitation des ressources du pays.

Ce changement intervient dans un contexte où le Sénégal s’apprête à entrer dans une nouvelle ère énergétique avec le début de la production de gaz et de pétrole sur plusieurs sites offshore. En plaçant un nouveau responsable à la tête de cette branche stratégique de la Société nationale des pétroles du Sénégal (Petrosen), le chef de l’État semble vouloir insuffler une dynamique différente, potentiellement axée sur plus de transparence et d’efficacité dans la gestion des ressources naturelles.

Publicité

L’arrivée de Talla Guèye pourrait également répondre à la volonté du gouvernement de maximiser les retombées économiques des projets pétroliers et gaziers, alors que le pays ambitionne de renforcer son indépendance énergétique. Reste à voir quelles orientations prendra cette nouvelle direction et quelles réformes seront mises en place pour optimiser la gestion des hydrocarbures sénégalais.