Sénégal : il vole la recette de son patron mise sur les paris sportifs et perd tout

Ce qui devait être une solution à un problème s’est transformé en véritable descente aux enfers pour F. Diop, un étudiant sénégalais qui exerçait comme gérant d’un point de transfert d’argent. Pris dans l’engrenage des paris sportifs, il a dilapidé l’argent de son employeur sur 1XBet, avant de tout perdre. Son aventure s’est soldée par une plainte, une arrestation et un procès devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès.

L’histoire commence par une anomalie comptable : F. Diop constate un trou de 550 000 FCFA dans sa caisse. Plutôt que d’alerter son employeur ou de chercher une autre solution, il tente un pari risqué : utiliser l’univers des jeux en ligne pour récupérer la somme manquante. Ce qui devait être un simple « coup de poker » devient alors un engrenage destructeur.

Sûr de pouvoir renflouer les caisses grâce aux paris sportifs, il enchaîne les mises, augmentant progressivement les montants dans un tourbillon d’illusions et de pertes. En quelques jours, il joue et perd successivement des sommes toujours plus importantes, jusqu’à atteindre 3 700 000 FCFA.

Son employeur, C. Diop, finit par découvrir l’ampleur du détournement. Face à ce vol manifeste, il n’hésite pas à porter plainte, déclenchant ainsi une intervention immédiate de la police. Arrêté et placé sous mandat de dépôt, F. Diop est traduit en justice.

Lors de son procès devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès, l’étudiant reconnaît les faits et explique avoir agi sous l’emprise du désespoir, pensant pouvoir récupérer l’argent sans éveiller les soupçons. Malheureusement, son plan s’est retourné contre lui, transformant une simple erreur comptable en un scandale judiciaire.

Au-delà du destin tragique de F. Diop, cette affaire met en lumière les dangers croissants des jeux d’argent en ligne au Sénégal. Les plateformes de paris, omniprésentes, séduisent de nombreux jeunes qui voient en elles un moyen rapide de s’enrichir… mais finissent souvent par s’enfoncer dans une spirale de pertes et d’endettement.