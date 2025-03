Sénégal : Khalifa Sall cherche des réponses sur l’incendie du siège de Taxawu

Khalifa Sall (Photo DR)

Face à la lenteur de l’enquête sur l’incendie ayant ravagé le siège de son mouvement Taxawu Sénégal, Khalifa Sall refuse de rester dans l’attente. L’ancien maire de Dakar a pris les devants en se rendant à la Section de Recherches pour obtenir des éclaircissements sur l’évolution du dossier.

L’incendie, dont les circonstances restent floues, avait suscité une vive émotion au sein de la classe politique sénégalaise. Pour Khalifa Sall, il est incompréhensible que l’enquête piétine alors que des éléments de preuve existent. « Malgré l’existence de preuves, l’enquête reste au point mort », a-t-il dénoncé, soulignant son exaspération face à ce qu’il considère comme une justice à deux vitesses.

Ne se contentant plus d’attendre une hypothétique avancée, le leader de Taxawu Sénégal a choisi de relancer l’affaire en renouvelant sa plainte. Une initiative qui vise à réinscrire l’affaire dans les priorités judiciaires et à rappeler aux autorités que le dossier ne saurait être classé sans suite.

« C’est pourquoi je me suis rendu aujourd’hui à la Section de Recherches pour m’informer de l’avancement du dossier et renouveler ma plainte », a-t-il déclaré. Une manière de mettre la pression sur les instances chargées de l’enquête et d’exiger des comptes sur l’évolution de l’affaire.

Au-delà de la seule question de l’incendie, Khalifa Sall s’interroge sur les dysfonctionnements du système judiciaire sénégalais. Selon lui, certains dossiers avancent à une vitesse fulgurante, tandis que d’autres stagnent en fonction des appartenances politiques des plaignants et des accusés. Une critique qui n’est pas nouvelle dans l’espace politique sénégalais, mais qui prend un relief particulier dans un contexte de réformes institutionnelles promises par les nouvelles autorités.

Cette sortie publique pourrait marquer un tournant dans la manière dont Khalifa Sall entend défendre ses droits et ceux de son mouvement. En mettant la lumière sur cette affaire, il cherche aussi à tester la volonté des nouvelles autorités à garantir une justice équitable.

L’intervention de Khalifa Sall ne se limite pas à une simple procédure judiciaire. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement politique, alors que le Sénégal connaît une nouvelle ère après la dernière présidentielle. Pour l’ex-maire de Dakar, ce combat dépasse le cadre d’un simple incendie : il pose la question fondamentale de l’égalité devant la justice et du traitement des opposants politiques.