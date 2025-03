Sénégal : la famille du regretté Jimmy Mbaye sur le point d’exploser ?

1 gendarme sénégalais - Photo AFP

La famille du regretté guitariste sénégalais Jimmy Mbaye traverse une période douloureuse, marquée par un différend opposant certains de ses proches à son frère Bassirou Mbaye. Ce dernier fait l’objet d’accusations graves, portées notamment par les enfants du défunt, qui ont déposé plainte pour violation de domicile, injures et destruction de biens.

Selon nos confrères du journal Libération, l’affaire a pris une tournure judiciaire lorsque Bassirou Mbaye a été convoqué par la Division des Investigations Criminelles (DIC). Après avoir été interrogé, il a été relâché, rejetant catégoriquement les accusations portées contre lui. Cependant, il a reconnu être en possession de plusieurs effets personnels de son frère, notamment sa carte nationale d’identité, les clés de sa voiture et celles de son studio, qu’il affirme avoir reçues directement de Jimmy Mbaye avant son décès.

Publicité

Ce conflit familial met en lumière les tensions qui peuvent surgir dans la gestion des biens d’un artiste disparu, laissant place à des désaccords autour de son héritage matériel et symbolique. Pour de nombreux proches et admirateurs de Jimmy Mbaye, l’essentiel reste de préserver la mémoire et l’héritage musical de celui qui a marqué la scène sénégalaise. Reste à savoir si cette affaire trouvera une issue apaisée ou si elle donnera lieu à un contentieux plus profond devant la justice.