Sénégal : l’agence de sécurité de proximité veut recruter 5000 jeunes

1 gendarme sénégalais - Photo AFP

Face aux défis sécuritaires croissants dans la banlieue dakaroise, l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) déploie un ambitieux programme visant à renforcer la protection des populations tout en offrant des opportunités d’emploi à la jeunesse. Le projet Banlieue Sûre, récemment présenté lors d’un Comité départemental de développement (CDD) à Guédiawaye, prévoit le recrutement de 5 000 jeunes pour appuyer les Forces de défense et de sécurité dans les départements de Guédiawaye, Pikine et Keur Massar.

Ce projet s’inscrit dans une approche innovante mêlant sécurité physique et électronique. Il repose sur un partenariat entre l’ASP, la police, la gendarmerie et les acteurs communautaires afin de mieux anticiper et répondre aux menaces urbaines. En recrutant massivement des jeunes issus des zones concernées, l’initiative vise non seulement à renforcer la vigilance sur le terrain, mais aussi à lutter contre le chômage, souvent source de délinquance et d’instabilité sociale.

Contrairement aux dispositifs traditionnels de surveillance, Banlieue Sûre intègre des outils technologiques avancés pour optimiser la sécurité des biens et des personnes. Ce volet numérique, combiné à une présence humaine renforcée, traduit la volonté des autorités de moderniser les stratégies de prévention et d’intervention dans des zones à forte densité urbaine. Lors du CDD, le préfet du département de Guédiawaye, Ahmadou Coumba Ndiaye, a salué cette initiative, soulignant son importance dans la réduction des actes de criminalité et l’amélioration du cadre de vie des habitants. Selon les autorités, le programme pourrait être étendu à d’autres localités en fonction de son succès.

Avec Banlieue Sûre, le Sénégal explore une nouvelle approche de la sécurité de proximité, alliant prévention, emploi et technologie. Ce projet pilote pourrait servir d’exemple pour d’autres régions confrontées aux mêmes enjeux, en misant sur la participation citoyenne et la collaboration étroite avec les forces de l’ordre. Le recrutement des 5 000 jeunes devrait être lancé prochainement, offrant ainsi une opportunité unique à ceux qui souhaitent s’engager dans un métier au service de la communauté. Pour les autorités, l’enjeu est de taille : réussir à concilier stabilité sécuritaire et insertion professionnelle, dans un contexte où la jeunesse reste un pilier clé du développement national.