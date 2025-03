Solaire au Maghreb: un projet d’envergure en lien avec la Chine

Le Maghreb bénéficie d’un potentiel solaire exceptionnel, avec une moyenne annuelle d’ensoleillement dépassant 3000 heures sur la majorité de son territoire. Cette ressource abondante positionne la région comme l’une des plus prometteuses au monde pour le développement de l’énergie photovoltaïque. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie disposent de vastes zones désertiques idéales pour l’implantation de centrales solaires à grande échelle, avec des niveaux d’irradiation solaire parmi les plus élevés de la planète. Ces pays ont progressivement intégré cette réalité dans leurs stratégies énergétiques nationales, multipliant les initiatives pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles tout en répondant à une demande électrique croissante.

À Tindouf, en Algérie, une nouvelle page de cette transition énergétique vient de s’ouvrir. La construction de la plus importante centrale solaire du pays a officiellement commencé à Gara Djebilet. Ce projet ambitieux, développé sur plus de 400 hectares, générera 200 mégawatts d’électricité verte.

Une collaboration algéro-chinoise stratégique

La centrale de Gara Djebilet représente un exemple marquant de coopération internationale dans le domaine des énergies renouvelables. Le groupe algérien Sonelgaz et l’entreprise chinoise CRCC unissent leurs forces pour concrétiser cette infrastructure énergétique majeure. Cette alliance témoigne de l’intérêt croissant de la Chine pour les projets d’énergie propre en Afrique du Nord.

Le calendrier prévoit une mise en service dans deux ans. Cette rapidité d’exécution répond à l’urgence d’alimenter le projet minier voisin, également nommé Gara Djebilet, dont les besoins énergétiques considérables nécessitent une source d’approvisionnement fiable et durable.

Des retombées multidimensionnelles pour la région

Au-delà de son apport écologique évident, la centrale transformera profondément l’économie locale. La phase de construction puis l’exploitation pérenne de l’installation créeront de nombreux emplois directs et indirects dans une région où les opportunités professionnelles restent limitées.

L’infrastructure sera connectée au réseau haute tension, améliorant significativement la distribution électrique dans toute la wilaya de Tindouf. Cette avancée technique permettra de renforcer la stabilité énergétique d’une zone souvent confrontée à des défis d’approvisionnement.

Pour l’Algérie, ce projet s’inscrit dans une vision plus globale de diversification du mix énergétique national. Le pays, traditionnellement exportateur d’hydrocarbures, mobilise ses abondantes ressources solaires pour entamer sa transition vers un modèle énergétique plus équilibré et respectueux de l’environnement.