Tesla : Elon Musk lâché par un de ses investisseurs sur fond de critiques

Elon Musk traverse une période délicate avec sa société phare, Tesla. Au cœur de plusieurs critiques récentes, le milliardaire fait face à un mécontentement croissant, notamment de la part d’investisseurs qui remettent en question sa gestion. Un fonds danois, AkademikerPension, a exprimé son désaveu, soulignant que la société du magnat technologique peine à résoudre plusieurs problèmes récurrents. Jens Munch Holst, à la tête du fonds, a publié sur LinkedIn que l’organisation ne poursuivra plus ses investissements dans Tesla en raison de la persistance de ces difficultés.

Les accusations portées par le fonds danois reposent sur trois enjeux majeurs. Tesla fait face à des critiques sur sa gestion du personnel, notamment une longue histoire de discrimination antisyndicale. Le manque d’indépendance de sa direction est également un point préoccupant, affectant la gouvernance et le fonctionnement du conseil d’administration.

Mais c’est surtout l’image du dirigeant, Elon Musk, qui est au centre des préoccupations. Selon le fonds, son comportement et ses engagements politiques ont des répercussions négatives sur l’entreprise. Le soutien affiché à des personnalités et des mouvements controversés, ainsi que sa diffusion de « fausses informations », ont, selon AkademikerPension, conduit à une perte de confiance de la part de nombreux clients et investisseurs.

Ce mécontentement se reflète dans l’abandon des investissements du fonds danois. Jens Munch Holst estime que la situation actuelle de Tesla, marquée par des problèmes non résolus année après année, n’offrait aucune perspective d’amélioration. De nombreux observateurs jugent que l’influence de Musk sur la marque n’est plus bénéfique, et que ses prises de position risquent de continuer à nuire à l’image et à la performance de Tesla à long terme.