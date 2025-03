Tourisme au Maghreb : ce pays séduit même hors saison

Photo : DR

Le Maroc confirme son attractivité touristique en réalisant des performances exceptionnelles en dehors de la haute saison. En l’espace de deux mois, le pays a accueilli 2,7 millions de visiteurs, marquant une progression de 24 % par rapport à la même période en 2024. Cette affluence inattendue, observée en début d’année, souligne le dynamisme du secteur et suscite un optimisme renouvelé chez les professionnels du tourisme.

La distinction entre basse et haute saison continue d’exister, notamment à travers les taux d’occupation des établissements hôteliers. Toutefois, les chiffres récents témoignent d’une évolution encourageante. En janvier, Marrakech a enregistré un taux d’occupation de 63 %, soit une augmentation de 8 % en un an. Parallèlement, le nombre de nuitées a dépassé les 2 millions, affichant une progression de 16 % par rapport à l’année précédente. Ces performances s’accompagnent d’une hausse notable des recettes touristiques, qui ont atteint près de 9 milliards de dirhams pour le seul mois de janvier.

Les responsables du secteur saluent ces résultats et insistent sur leur impact économique. L’arrivée de 521 000 visiteurs supplémentaires en seulement deux mois constitue un levier essentiel pour l’économie locale. Selon la ministre du Tourisme, chaque touriste contribue directement à la création d’emplois et au développement régional, renforçant ainsi le rôle stratégique du tourisme dans le paysage économique national.

Pour soutenir cette dynamique et éviter un essoufflement, les acteurs du secteur plaident pour des investissements ciblés. La construction d’infrastructures adaptées, telles que des palais des congrès à Casablanca et Marrakech, est perçue comme une priorité afin de séduire une clientèle d’affaires et de prolonger l’activité touristique tout au long de l’année. Selon le président de la Confédération nationale du tourisme, ces aménagements permettront de consolider les performances actuelles et de préparer le terrain pour les grands événements à venir.

Face à ces tendances, le Maroc confirme son statut de destination prisée, même en dehors des périodes traditionnellement les plus fréquentées. Le défi consiste désormais à transformer cette embellie conjoncturelle en un mouvement pérenne, garantissant ainsi une croissance soutenue du secteur sur le long terme.