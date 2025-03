Tourisme au Maghreb : cette destination est prisée par les français

Photo : iStock

Le Maroc continue de séduire les voyageurs et investisseurs français, confirmant son statut de destination incontournable. Un récent rapport du site de voyage français Odyssée met en avant l’attrait croissant du royaume, dont les paysages variés, le patrimoine culturel riche et l’hospitalité reconnue en font un choix privilégié pour les touristes et un terrain fertile pour les investisseurs étrangers.

Le royaume chérifien bénéficie d’un positionnement stratégique et d’infrastructures modernes qui facilitent l’arrivée des visiteurs en quête d’authenticité et de dépaysement. Marrakech, Casablanca, Fès ou encore Essaouira figurent parmi les destinations les plus prisées, attirant chaque année des millions de français en quête de soleil et d’expériences uniques. Cette tendance s’est accentuée ces dernières années, portée par une diversification de l’offre touristique : séjours de luxe, tourisme écologique, circuits culturels et découvertes gastronomiques.

Le climat favorable tout au long de l’année et la proximité géographique avec la France font du Maroc une destination accessible, avec de nombreux vols reliant quotidiennement les deux pays. À cela s’ajoute une politique touristique proactive, qui vise à attirer 26 millions de visiteurs d’ici 2030 grâce au plan Maroc Vision 2020, récemment renforcé par de nouvelles initiatives post-COVID pour redynamiser le secteur.

Au-delà du tourisme, le pays maghrébin attire également un nombre croissant d’investisseurs français, notamment dans l’hôtellerie, l’immobilier et les infrastructures touristiques. La stabilité économique et politique du pays, couplée à un cadre réglementaire attractif, encourage les entrepreneurs à développer des projets dans les villes touristiques, mais aussi dans des zones moins explorées comme le sud du pays ou les montagnes de l’Atlas.

Le gouvernement marocain mise sur des partenariats public-privé pour renforcer les infrastructures et diversifier l’offre touristique. Plusieurs chaînes hôtelières françaises ont déjà investi massivement dans le pays, renforçant l’attrait du Maroc comme une destination où voyage et opportunités économiques vont de pair.