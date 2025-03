Tourisme au Maghreb: cette ville brille pendant le ramadan

Photo : iStock

Le Maghreb reste une région prisée par les voyageurs en quête de découvertes culturelles et de paysages enchanteurs. Parmi les destinations phares, Marrakech se distingue par son attractivité, notamment durant le mois de ramadan. Cette période confère à la ville une atmosphère singulière, où traditions et modernité s’entrelacent. Entre lumières chatoyantes et ambiance festive, la cité ocre voit affluer de nombreux visiteurs désireux de s’imprégner de son patrimoine et de son hospitalité.

Chaque année, Marrakech enregistre un afflux touristique significatif pendant le ramadan, renforçant ainsi son statut de pôle d’attraction majeur au Maroc. Selon Mustapha Amalik, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme (CNT), cette période est particulièrement propice à la mise en valeur d’une offre diversifiée. Loin de se limiter à l’aspect religieux, les visiteurs apprécient une immersion complète où gastronomie, artisanat et festivités nocturnes occupent une place centrale.

La dynamique touristique observée à Marrakech repose en grande partie sur les efforts conjoints des acteurs du secteur. Professionnels de l’hôtellerie, restaurateurs et guides touristiques s’emploient à proposer des services adaptés, allant des circuits culturels aux expériences authentiques. Cette mobilisation contribue à maintenir une fréquentation stable tout au long de l’année, avec un pic notable durant le mois sacré.

L’attrait pour Marrakech durant cette période s’explique aussi par la richesse des événements organisés. Entre spectacles traditionnels, marchés nocturnes et offres culinaires spécifiques au ramadan, les touristes trouvent un cadre propice à la découverte et à l’échange. Cette effervescence s’étend à l’ensemble de la région Marrakech-Safi, témoignant de la vitalité du secteur et de son impact sur l’économie locale.

Les perspectives pour les prochaines saisons semblent prometteuses. Amalik estime que cette tendance devrait se poursuivre au-delà du ramadan, portée par une stratégie visant à renforcer l’attractivité de la ville. En diversifiant les offres et en misant sur la qualité des prestations, Marrakech continue de consolider son image de destination incontournable, répondant aux attentes d’un tourisme en constante évolution.