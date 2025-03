Tourisme au Maghreb: la manne financière captée par un pays dévoilée

Tunis (Photo DR)

Le Maghreb, région nord-africaine englobant principalement le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, dépend fortement du secteur touristique pour son développement économique. Ces pays bénéficient d’atouts considérables: un riche patrimoine historique et culturel, des paysages variés alliant mer Méditerranée et désert du Sahara, ainsi qu’une proximité géographique avec l’Europe. Le tourisme représente une source majeure de devises étrangères, un créateur d’emplois significatif et un moteur de croissance économique pour l’ensemble de la région. Chaque pays maghrébin a développé ses propres stratégies pour attirer les visiteurs internationaux et domestiques, mais leurs performances et leur dépendance à ce secteur varient considérablement, comme en témoignent les dernières données économiques.

Une reprise post-pandémique remarquable en Tunisie

La Tunisie affiche des signes encourageants de relance touristique après la crise sanitaire de 2020. Selon l’Institut National de la Statistique (INS), les dépenses liées au tourisme international ont retrouvé leurs niveaux d’avant-pandémie, représentant 72,3% des dépenses touristiques totales du pays en 2023 – un pourcentage comparable à celui observé en 2018 et 2019.

En termes absolus, le tourisme récepteur (visiteurs non-résidents) a généré 10,4 milliards de dinars tunisiens durant l’année 2023. L’analyse de ces dépenses révèle que l’hébergement occupe la première place avec 39% du total, suivi par les transports (21%) et les produits non spécifiques au tourisme (20%).

Un pilier économique générant 5% de la valeur ajoutée nationale

L’impact économique du tourisme tunisien se mesure également par sa contribution directe au produit intérieur brut. Le Compte Satellite du Tourisme (CST) publié par l’INS indique que ce secteur a généré 7,3 milliards de dinars en 2023, soit 4,9% du PIB national.

Le tourisme intérieur global, combinant visiteurs résidents et non-résidents, a totalisé environ 14,5 milliards de dinars de dépenses. La répartition de ces sommes montre l’importance prépondérante de l’hébergement (36%), suivi du transport aérien (16%), des services de restauration et boissons (14%), et des produits non spécifiques comme les services médicaux et le shopping (24%).

La valeur ajoutée directe du secteur touristique à l’économie tunisienne s’élève à 7,1 milliards de dinars, représentant 5% de la valeur ajoutée totale produite dans le pays en 2023. Ces chiffres confirment que la Tunisie réussit à capter une part substantielle des flux touristiques régionaux, malgré la concurrence des autres destinations maghrébines.