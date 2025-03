Tourisme au Maghreb: une nouvelle performance annoncée

Photo de Kenny Eliason sur Unsplash

Le tourisme représente un pilier fondamental pour les économies d’Afrique du Nord, contribuant significativement aux PIB nationaux et générant des millions d’emplois directs et indirectifs. Historiquement, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie ont développé ce secteur comme axe stratégique de croissance, attirant des visiteurs internationaux grâce à leur riche patrimoine culturel, leurs paysages variés allant des plages méditerranéennes aux dunes sahariennes, et leur proximité géographique avec l’Europe. Ces dernières années, malgré les défis posés par l’instabilité régionale et la pandémie mondiale, ces pays ont œuvré à diversifier leur offre touristique, moderniser leurs infrastructures d’accueil et renforcer leur résilience face aux fluctuations du marché global.

Le Maroc franchit un nouveau cap

Le royaume chérifien poursuit sa trajectoire ascendante dans le secteur touristique avec des chiffres remarquables pour le début d’année. Le mois de février a vu l’arrivée de 1,4 million de voyageurs, marquant une augmentation de 22% par rapport à l’année précédente. Cette progression de 248 000 visiteurs supplémentaires témoigne de l’attrait croissant du pays.

La performance touristique marocaine repose sur une double dynamique: d’une part, les touristes étrangers ont afflué en plus grand nombre (+18%, représentant 119 000 arrivées additionnelles), et d’autre part, la diaspora marocaine a renforcé ses liens avec le pays d’origine (+26%, soit 130 000 visiteurs supplémentaires).

Des retombées multidimensionnelles pour l’économie nationale

Selon Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, ces résultats exceptionnels consolident la réputation du Maroc parmi les destinations phares à l’échelle internationale. Au-delà du prestige, les bénéfices économiques sont tangibles pour les territoires marocains.

Les experts estiment que cette tendance positive pourrait se maintenir tout au long de l’année, consolidant ainsi la place du Maroc comme destination incontournable du bassin méditerranéen et renforçant son rôle moteur dans le renouveau touristique du Maghreb.