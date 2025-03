Travaux d’entretien de la SBEE au Bénin : Liste intégrale des villes et localités concernées ce jeudi

Ce jeudi 6 mars 2025, plusieurs localités du Bénin seront privées d’électricité en raison de travaux de maintenance annoncés par la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) sur ses canaux digitaux. Ces interventions, destinées à améliorer la qualité du service, se dérouleront de 11h à 15h et toucheront différentes zones du pays.

À Cotonou-Est (zone Sud-Est), les localités de Tanto, Yagbè, PK5 et leurs environs seront impactées. Dans la zone Nord, à Parakou, les quartiers de Tchatchou, Tchaorou, Agbassa, Kilibo, Anséké, Papané, Ouessé et alentours connaîtront également des coupures. A Abomey-Calavi (zone Sud-Ouest), Arconville, Zopah, Zoca, Zoundja et les environs seront concernés.

Kandi, Natitingou, Bohicon, Lokossa sont également concernés par cette coupure d'électricité. La SBEE rappelle que durant cette période, l'ensemble du réseau électrique doit être considéré sous tension et invite à la prudence. Elle affirme travailler activement pour minimiser les désagréments et présente ses excuses aux populations pour toute gêne occasionnée.