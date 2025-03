Trudeau à Trump : « C’est vraiment stupide ce que tu fais »

PHOTO : GETTY IMAGES / CHIP SOMODEVILLA

Depuis plusieurs semaines, Washington déploie une série de sanctions tarifaires à l’encontre de ses principaux partenaires commerciaux. Après avoir déjà ciblé le Canada, le Mexique et la Chine dans le cadre de pressions pour lutter contre le trafic de fentanyl et rééquilibrer les échanges, l’administration américaine a décidé de passer à l’action de manière décisive. Ainsi, dès minuit et une minute mardi, des droits de douane de 25 % ont été appliqués sur une large gamme de produits en provenance du Canada et du Mexique, avec une surtaxe de 10 % sur l’énergie canadienne. Ces mesures, d’un niveau de taxation jamais observé depuis la fin des années 1940, s’inscrivent dans la continuité des décisions prises par Donald Trump pour imposer une guerre commerciale à ses partenaires.

Enjeux économiques et réactions politiques

Face à cette escalade, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas mâché ses mots. Dans une déclaration qui marque sa désapprobation, il a lancé en ces termes :

« Donald, même si tu es quelqu’un d’intelligent, c’est vraiment stupide ce que tu fais ». Ces propos, prononcés peu après l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, illustrent l’incompréhension et la consternation de la direction canadienne face à une décision qui risque de fragiliser des relations historiques. Les experts redoutent en effet que cette politique tarifaire ne perturbe les marchés, ne relance l’inflation et n’entraîne une hausse des prix pour les consommateurs, affectant par la même occasion la compétitivité des entreprises.

Répercussions sur l’emploi et perspectives économiques

Au-delà des enjeux macroéconomiques, les répercussions sociales ne sont pas à négliger. Le premier ministre du Québec, François Legault, a mis en garde contre de lourdes conséquences sur le marché de l’emploi, évoquant une perte potentielle comprise entre 100 000 et 160 000 postes dans la province. Cette perspective inquiète non seulement les dirigeants économiques, mais aussi l’ensemble des acteurs du secteur privé, qui s’attendent à une dégradation de la compétitivité et à des perturbations sur l’ensemble de la chaîne logistique.

En réponse à ces mesures, Ottawa a immédiatement enclenché une riposte en imposant ses propres droits de douane de 25 % sur 155 milliards de dollars de produits américains, visant d’abord 30 milliards de dollars puis 125 milliards supplémentaires dans les semaines à venir. Parallèlement, le Canada envisage de porter l’affaire devant l’Organisation mondiale du commerce et le tribunal compétent en vertu de l’accord nord-américain, dans l’espoir de contester ce qu’il juge être une décision unilatérale et déstabilisante pour l’économie.