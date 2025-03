Ukraine: ce pays européen temporise sur les dernières annonces

Jeanne Accorsini / Sipa

Les récentes annonces américaines concernant un accord partiel entre l’Ukraine et la Russie suscitent une prudence mesurée en France. Washington évoque une trêve maritime en mer Noire, mais l’Élysée reste sceptique quant à la portée réelle de ces négociations.

Un conseiller présidentiel souligne que ces avancées, bien qu’encourageantes, demeurent insuffisantes pour établir une paix durable. Les déclarations officielles traduisent une méfiance profonde vis-à-vis des intentions russes, rappelant les échecs diplomatiques passés. En effet, Paris et certains de ses partenaires européens soupçonnent la Russie de ne pas vouloir respecter ces accords.

Une très, sous conditions

Paris exige des engagements clairs et vérifiables de Moscou. Le Kremlin conditionne son accord à la levée des restrictions sur les exportations de céréales et d’engrais, une stratégie que la France considère comme opportuniste. Les responsables français rappellent l’historique des manipulations russes, notamment lors des accords de Minsk en 2014-2015, et insistent sur le maintien des sanctions comme instrument de pression diplomatique.

Emmanuel Macron prépare activement un sommet international crucial, qui réunira 31 délégations et vise à définir des mécanismes concrets de maintien de la paix. L’objectif principal est d’anticiper un possible déploiement de contingents militaires susceptibles de garantir le respect d’un potentiel accord.

Une étroite coopération avec Washington

Dans une démarche de coordination étroite avec Washington, la France entend maintenir une pression diplomatique constante. Les Européens attendent un soutien américain fort, un « filet de sécurité » symbolique qui signifierait clairement que l’Ukraine ne sera pas abandonnée et que toute négociation devra s’accompagner de garanties solides et vérifiables.

Les prochains jours pourraient ainsi déboucher sur de nouvelles rencontres ainsi que de nouvelles négociations pour finaliser les contours d’un éventuel accord de cessez-le-feu, au moins temporaire, entre les différents partis engagés, jusqu’à la signature d’un accord de paix durable. Un accord très attendu, pour enfin tourner la page d’une guerre qui dure depuis plus de trois ans.