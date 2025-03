USA: Trump annonce un coup de massue contre le Canada et la Chine

Photo : DR

Lors de sa campagne électorale, le président Trump avait formulé des avertissements fermes à l’égard de ses partenaires commerciaux. Il avait indiqué qu’en cas de manquement aux exigences en matière de lutte contre certains trafics, il n’hésiterait pas à recourir à des mesures économiques contraignantes. Ses déclarations évoquaient notamment l’imposition de tarifs douaniers élevés, destinés à forcer le Canada, le Mexique et la Chine à revoir leurs pratiques. Ces propos avaient pour objectif de souligner sa volonté de défendre les intérêts économiques des États-Unis et de réajuster les rapports commerciaux internationaux.

Mesures économiques et tarifications

Le président américain a signé lundi un décret révisant les droits de douane appliqués aux produits en provenance de Chine. En effet, ces droits passent désormais de 10 % à 20 % pour les produits entrant sur le territoire américain. Cette modification traduit une volonté de renforcer les pressions économiques afin de contraindre les partenaires commerciaux à adopter des mesures jugées suffisantes par l’administration.

Impacts sur les relations nord-américaines

Par ailleurs, Trump a critiqué le Canada, le Mexique et la Chine pour leur insuffisance dans la lutte contre le trafic de fentanyl. Selon ses déclarations, le Canada et le Mexique ne disposent « plus de marge de manœuvre » pour éviter que, dès la nuit de lundi à mardi 4 mars, l’ensemble de leurs produits ne soit soumis aux nouveaux droits de douane de 25%. Cette décision vient redéfinir les relations commerciales et le contrôle des flux transfrontaliers.