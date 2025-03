Young Scooter: décès du rappeur le jour de son anniversaire

Young Scooter. Photo: Courtesy of Black Migo Gang

La vie est une course dont l’issue est inéluctable. Quelle que soit la trajectoire empruntée, le temps finit toujours par imposer son verdict. Si la mort est une certitude, certaines disparitions marquent plus profondément les esprits, suscitant une onde d’émotion collective. L’annonce du décès d’une personnalité publique rappelle brutalement cette réalité, provoquant à la fois stupeur et tristesse parmi ceux qui l’ont suivie et admirée.

L’univers du hip-hop est en deuil après l’annonce du décès de Young Scooter, survenu à l’âge de 39 ans. L’artiste, connu pour son influence sur la scène trap des années 2010, a marqué une génération aux côtés de figures emblématiques telles que Future et Gucci Mane. Son décès, confirmé par DJ Akademiks, a rapidement suscité une vague d’émotion sur les réseaux sociaux, où fans et artistes lui rendent hommage.

Natif d’Atlanta, Young Scooter s’est imposé comme une figure majeure du rap en intégrant le label Freebandz de Future en 2012, tout en collaborant avec 1017 Records de Gucci Mane. Son parcours, jalonné de collaborations marquantes et de succès notables, lui avait valu une place de choix dans l’univers du hip-hop. Son style, à la fois brut et authentique, a contribué à façonner l’identité sonore de la trap music, influençant de nombreux artistes au fil des ans.

Selon un rapport du Atlanta Journal-Constitution et des informations relayées par Billboard, Young Scooter, de son vrai nom Kenneth Edward Bailey, est décédé le vendredi 28 mars, jour de son anniversaire. La police a répondu à un appel concernant un différend impliquant une arme à feu dans une résidence. À leur arrivée, un homme a refermé la porte avant que deux individus ne tentent de s’enfuir par l’arrière de la maison. L’un d’eux est retourné à l’intérieur, tandis que l’autre a escaladé deux clôtures. Il s’agissait de Young Scooter.

D’après le lieutenant Andrew Smith, lorsqu’ils l’ont retrouvé de l’autre côté de la clôture, il présentait une blessure à la jambe. Il a été transporté au Grady Marcus Trauma Center où il est décédé. Lors d’une conférence de presse, Smith a tenu à préciser que l’artiste n’avait pas été blessé par les forces de l’ordre, réfutant ainsi les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux.

La disparition soudaine de Young Scooter a provoqué une onde de choc parmi ses pairs. Playboi Carti a partagé la nouvelle dans sa story Instagram en écrivant « SMFH. » Quavo, quant à lui, a publié une vidéo de l’artiste sur X, accompagnée d’emojis en forme de cœur brisé et de mains en prière, commentant « ion understand.«

Si la nouvelle du départ du rappeur de 39 ans suscite encore de nombreuses interrogations, elle rappelle surtout la fragilité de l’existence et la force du souvenir laissé par un artiste dont l’empreinte restera gravée dans l’histoire du hip-hop.