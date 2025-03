Maghreb: la relance d’un projet agroalimentaire stratégique confirmée

Photo de Mehrshad Rajabi sur Unsplash

Le secteur agroalimentaire joue un rôle clé dans le développement économique, notamment à travers des projets visant à améliorer la production locale et à répondre aux besoins de consommation intérieure. Ces initiatives visent à renforcer l’autosuffisance, réduire les importations, et créer des emplois tout en répondant aux attentes du marché local. Les projets agroalimentaires permettent ainsi de stimuler l’innovation, de promouvoir des solutions durables et de contribuer à la stabilité des filières alimentaires.

Le projet Baladna, lancé récemment, se positionne comme l’un des projets les plus ambitieux dans le domaine agricole en Algérie, avec un investissement estimé à 3,5 milliards de dollars. Ce projet stratégique a pour objectif la production locale de lait en poudre, dans l’optique de couvrir 50 % des besoins nationaux, tout en contribuant à l’atteinte de l’autosuffisance en lait et en viande rouge. Il s’inscrit dans un programme plus large visant à renforcer les capacités agricoles du pays et à soutenir son économie.

Avec une superficie de 117 000 hectares allouée à diverses infrastructures agricoles, le projet couvre plusieurs aspects essentiels de la chaîne de valeur agroalimentaire. Il inclut des fermes dédiées à la production de fourrages, l’élevage de vaches et la production de lait et de viande. Une usine de production de lait en poudre vient compléter ce dispositif, permettant ainsi de transformer localement la matière première en produits finis destinés à la consommation interne.

Une convention a été signée entre la société Baladna-Algérie et l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), marquant ainsi un partenariat stratégique pour la fourniture de lait en poudre sur le marché national. Ce projet, démarré dans la wilaya d’Adrar, a déjà vu la réalisation de forages exploratoires et l’achèvement des études nécessaires à sa mise en œuvre. À terme, il prévoit non seulement de renforcer la production nationale de lait en poudre mais aussi de dynamiser l’élevage bovin en Algérie, contribuant ainsi à l’augmentation du nombre de têtes de bétail.

L’impact économique du projet se manifeste également par la création de nombreux postes d’emplois et par l’intégration de nouvelles technologies dans le secteur agricole, un facteur clé pour assurer la durabilité et la compétitivité du projet à long terme. Ces efforts devraient permettre de réduire la dépendance du pays aux importations de lait en poudre et de soutenir la croissance du secteur agroalimentaire national.