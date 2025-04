Aéroports au Maghreb: d’importants changements attendus

Le Maroc, dont l’économie repose significativement sur le tourisme avec près de 13% de son PIB et plus de 2,5 millions d’emplois directs et indirects, mise fortement sur ce secteur pour son développement. Le pays, qui accueillait annuellement environ 13 millions de visiteurs avant la pandémie, a toujours considéré ses infrastructures aéroportuaires comme un levier essentiel pour attirer davantage de touristes et renforcer sa position de destination phare en Afrique du Nord. Cette vision stratégique s’intensifie aujourd’hui face aux défis émergents et aux opportunités de croissance internationale.

Un bond quantitatif sans précédent pour les capacités aéroportuaires

Le Maroc engage une transformation majeure de son réseau aéroportuaire. Le ministre Abdessamad Kayouh a dévoilé à Casablanca un ambitieux programme d’expansion et de modernisation qui multipliera presque par trois la capacité d’accueil nationale. Cette initiative, partie intégrante de la stratégie « Aéroports 2030 » de l’Office national des aéroports (ONDA), permettra au royaume de passer de 30 à 80 millions de passagers annuels d’ici la fin de la décennie.

L’aéroport Mohammed V de Casablanca bénéficiera d’améliorations substantielles pour affirmer son statut de carrefour international. Les connections entre ce hub et les destinations africaines, européennes, américaines et moyen-orientales seront considérablement renforcées. Parallèlement, la Royal Air Maroc prévoit un élargissement spectaculaire de sa flotte, passant de 50 à 200 appareils à l’horizon 2037.

Une révolution dans l’intermodalité des transports

L’innovation ne se limite pas aux infrastructures aériennes proprement dites. La stratégie marocaine intègre une dimension multimodale inédite pour la région. Un train régional desservira l’aéroport casablancais toutes les 15 minutes, facilitant grandement son accès pour les voyageurs et les employés.

Plus remarquable encore, l’aéroport sera connecté au réseau de trains à grande vitesse du pays. Cette intégration comprendra la construction d’une gare ferroviaire répondant aux normes internationales les plus exigeantes. Cette approche multimodale représente une avancée considérable pour l’accessibilité aéroportuaire au Maghreb.

Ces transformations s’inscrivent notamment dans la préparation du Maroc pour la Coupe du Monde 2030, qu’il co-organisera. Les autorités visent à soutenir la croissance du transport aérien tout en améliorant qualitativement les services proposés aux visiteurs, renforçant ainsi l’attractivité globale de la destination marocaine sur la scène internationale.