Afrique : Bill Gates va investir des millions $ dans un projet

Photo DR

Le Rwanda ne veut pas simplement suivre la révolution numérique, mais bien la modeler à l’échelle africaine. Dans une démarche stratégique, le gouvernement rwandais a annoncé la création d’un hub d’intelligence artificielle baptisé « Rwanda AI Scaling Hub », fruit d’un accord avec la Fondation Gates, à hauteur de 7,5 millions de dollars.

Ce centre de pointe, qui sera hébergé au sein du Centre rwandais pour la quatrième révolution industrielle (C4IR Rwanda), a pour ambition de concevoir des solutions d’IA adaptées aux défis locaux : agriculture de précision, accès aux soins, éducation personnalisée ou encore gestion urbaine. Un virage technologique assumé, porté par une conviction claire. En effet, l’Afrique peut être un acteur de l’IA, pas seulement un terrain d’expérimentation.

Le partenariat a été conclu dans le cadre du tout premier sommet mondial sur l’intelligence artificielle en Afrique, organisé les 3 et 4 avril à Kigali, et qui a réuni décideurs publics, chercheurs, philanthropes et entrepreneurs du continent et d’ailleurs. Au-delà des infrastructures et des talents que ce hub ambitionne de développer, le Rwanda pose une question de fond. Comment faire de l’IA un outil de transformation inclusive et souveraine ? Car derrière les algorithmes, il y a des enjeux d’éthique, de gouvernance des données, d’équité et de pertinence contextuelle.

Avec le soutien de la Fondation Gates, le pays entend renforcer les capacités locales, encourager la co-innovation entre institutions publiques, secteur privé et milieu académique, et surtout éviter le piège d’une technologie importée sans ancrage culturel ni pertinence opérationnelle. Ce n’est pas la première fois que le Rwanda joue la carte de l’innovation.

Mais en se positionnant sur l’IA avec des partenaires d’envergure mondiale, il espère franchir un cap. En outre, le pays souhaite devenir un pôle de référence pour les technologies émergentes sur le continent. À l’heure où l’Afrique cherche des solutions à ses défis structurels, le Rwanda mise sur l’intelligence artificielle comme catalyseur de développement et d’autonomie technologique. Un pari audacieux, mais stratégique, à suivre de très près.