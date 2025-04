Armement au Maghreb : ce pays vise Séoul pour dominer les airs et ses eaux

LP/Arnaud Dumontier

Soucieux d’adapter sa posture sécuritaire aux dynamiques géopolitiques régionales, le Maroc multiplie les initiatives pour consolider ses capacités militaires. Au-delà des simples acquisitions, le royaume adopte une approche stratégique visant à diversifier ses partenariats en matière de défense, avec une attention particulière portée aux technologies émergentes et à l’innovation. Cette orientation, portée par des choix calculés et des échanges diplomatiques ciblés, traduit une volonté affirmée d’accroître l’autonomie opérationnelle des Forces armées royales tout en se positionnant comme un acteur crédible sur l’échiquier sécuritaire du Maghreb et au-delà.

La Corée du Sud figure désormais parmi les partenaires privilégiés dans cette dynamique. Lors d’une visite officielle à Séoul, Ryad Mezzour, ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, a engagé des discussions avec plusieurs acteurs majeurs du secteur sud-coréen de l’armement. Les échanges avec les groupes Hyundai Rotem, Hanwha Aerospace et Korea Aerospace Industries (KAI) ont permis d’identifier des équipements militaires à fort potentiel pour le Maroc. Trois systèmes d’armement sud-coréens suscitent un intérêt marqué : le sous-marin KSS-III, le char K2 Black Panther et le système de défense aérienne Cheongung-II.

Le sous-marin KSS-III, doté d’une propulsion indépendante de l’air (AIP) et d’un système de lancement vertical (VLS), représente un atout stratégique pour le renforcement des capacités navales marocaines, dans un contexte où l’environnement maritime en Méditerranée occidentale reste très concurrentiel, notamment face à l’Espagne et à l’Algérie. Le Maroc, qui ne dispose pas encore de sous-marins, chercherait ainsi à combler ce déficit capacitaire.

Le char K2 Black Panther, de son côté, est reconnu pour ses performances techniques et son efficacité sur le terrain. Son éventuelle acquisition viendrait moderniser le parc blindé marocain et diversifier son approvisionnement en matériel terrestre. En parallèle, l’intégration du système Cheongung-II renforcerait la couverture du territoire contre des menaces aériennes variées, grâce à des radars AESA sophistiqués et une architecture conçue pour détecter les missiles balistiques.

Au-delà des aspects purement militaires, cette coopération s’inscrit dans un objectif plus large de transfert de technologie et de coopération industrielle. Le choix sud-coréen se distingue par la souplesse commerciale proposée et l’ouverture à des partenariats à long terme. Pour Rabat, il s’agit non seulement d’améliorer l’efficacité de ses forces armées, mais également de participer activement au développement d’un tissu industriel national dans le domaine de la défense.

Avec cette orientation vers Séoul, le Maroc envoie un signal clair : celui d’une volonté de réduire sa dépendance envers ses fournisseurs traditionnels et de diversifier ses alliances stratégiques en misant sur la complémentarité technologique et la coopération bilatérale.