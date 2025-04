Armement au Maghreb : l’Inde drague deux pays

Véhicule blindé anti-mines COBRA II (rayhaber)

Alors que les équilibres géopolitiques mondiaux se recomposent à vive allure, l’Inde multiplie les signaux d’un tournant stratégique dans sa politique étrangère. New Delhi, qui cherche à s’imposer comme un acteur majeur du complexe militaro-industriel mondial, mise désormais sur l’Afrique pour étendre sa sphère d’influence, avec en ligne de mire deux puissances du Maghreb : le Maroc et l’Algérie.

Selon plusieurs sources concordantes, l’Inde prévoit d’envoyer des attachés de défense dans une vingtaine de pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud-Est. Le but est de promouvoir activement son industrie de l’armement et tisser des partenariats sécuritaires stratégiques. L’Algérie, le Maroc et l’Éthiopie figurent en bonne place sur cette liste, illustrant l’importance croissante que le continent africain représente pour la diplomatie de défense indienne.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par l’évolution des alliances militaires traditionnelles. De nombreux pays africains, historiquement liés à la Russie pour leurs approvisionnements en armes, cherchent désormais à diversifier leurs sources d’équipement. L’Inde entend capitaliser sur cette transition. Forte de son expérience militaire, de son arsenal en expansion et d’une industrie de défense désormais tournée vers l’export, la superpuissance estime pouvoir offrir des alternatives crédibles, à des coûts compétitifs, sans les contraintes géopolitiques de Moscou ou Pékin.

Le choix du Maroc et de l’Algérie n’est pas anodin. Tous deux occupent des positions stratégiques en Afrique du Nord et s’investissent fortement dans la modernisation de leurs armées. Rabat, tourné vers une coopération multilatérale, multiplie les partenariats avec des puissances occidentales et asiatiques pour renforcer sa sécurité intérieure. Alger, de son côté, reste l’un des plus importants clients de l’industrie militaire russe, mais montre une volonté croissante d’explorer de nouveaux horizons, notamment asiatiques, dans une logique de souveraineté stratégique.

Pour l’Inde, ces deux capitales maghrébines représentent autant d’opportunités que de défis. Néanmoins, New Delhi devra composer avec les sensibilités géopolitiques locales et les rivalités régionales persistantes. En déployant des attachés de défense dans la région, l’Inde n’entend pas seulement vendre des armes.

Elle cherche à instaurer une présence durable, à partager son expertise en matière de sécurité et à participer aux mécanismes de défense collective du continent. Le Maghreb, longtemps dominé par les influences occidentales et russes, s’ouvre ainsi à une nouvelle équation stratégique.