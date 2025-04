Elon Musk : son fleuron poursuit sa dégringolade

Photo d'illustration

Elon Musk, l’un des entrepreneurs les plus influents de sa génération, est à la tête de plusieurs entreprises emblématiques, dont SpaceX et Tesla. Ce dernier, fondé en 2003, a révolutionné le secteur de l’automobile avec sa gamme de véhicules électriques (VE). Grâce à des innovations constantes et une approche disruptive, Tesla s’est imposée comme un leader mondial de la mobilité durable. Cependant, ces dernières années, l’image de l’entreprise et de son dirigeant a été affectée par des controverses politiques et sociales, ce qui semble avoir un impact sur ses performances commerciales.

Tesla, autrefois dominant le marché des véhicules électriques en Californie, voit sa position s’affaiblir. Au premier trimestre de l’année, les immatriculations de ses véhicules ont chuté de 15 % dans l’État, alors que la Californie demeure l’un des plus grands bastions des véhicules zéro émission aux États-Unis. Cette baisse de performance a conduit à une perte de la majorité de la part de marché de Tesla, qui représente désormais seulement 43,9 % des immatriculations de VE en Californie, contre 55,5 % l’année précédente.

Ce déclin survient dans un contexte où les ventes globales de véhicules électriques en Californie ont, paradoxalement, augmenté de 7,3 % sur la même période. Cette dynamique montre que la demande pour les véhicules électriques reste forte, mais que Tesla peine à maintenir sa position dominante face à une concurrence grandissante. Des marques comme Honda, Ford et Chevrolet ont réussi à élargir leur part de marché dans l’État, profitant de l’attrait croissant des consommateurs pour les alternatives électriques.

Un facteur clé de cette chute est l’implication politique d’Elon Musk, notamment sa proximité avec l’administration du président Donald Trump et ses prises de position qui ont suscité des manifestations et une désaffection parmi certains consommateurs californiens. Ces tensions se reflètent dans une baisse significative des livraisons mondiales de Tesla, qui ont chuté de 13 % au premier trimestre.

Outre cet aspect politique, la concurrence de modèles plus récents et innovants, notamment dans le segment des SUV électriques, met aussi la pression sur Tesla. Bien que le Model Y reste le véhicule électrique le plus vendu en Californie, ses ventes ont chuté d’environ 30 % par rapport à l’année précédente. De plus, des problèmes de production liés à la mise à jour des lignes de fabrication n’ont pas aidé à inverser cette tendance.