Armement : un satellite russe sème la panique

Le satellite russe Cosmos 2553, soupçonné par les autorités américaines d’être lié au programme d’armes nucléaires antisatellites de Moscou, semble tourner de manière incontrôlable et pourrait ne plus être fonctionnel, selon un rapport de l’agence Reuters citant des experts américains. Lancé le 5 février 2022, quelques semaines avant l’invasion de l’Ukraine, cet engin spatial inquiète la communauté internationale malgré les démentis du Kremlin quant à son utilisation militaire.

L’année dernière, ce satellite avait déjà déclenché des inquiétudes aux États-Unis, avec des allégations selon lesquelles la Russie développerait depuis plusieurs années une arme nucléaire spatiale. Cette technologie serait capable, par une simple explosion, de détruire des centaines de satellites en orbite basse, notamment le réseau Internet Starlink de SpaceX actuellement utilisé par les forces ukrainiennes sur le terrain.

Un satellite hors de contrôle

Au cours des douze derniers mois, Cosmos 2553 a connu plusieurs épisodes de rotation erratique, comme le révèlent les données radar Doppler de la société de suivi spatial LeoLabs et les observations optiques de Slingshot Aerospace. En décembre 2024, LeoLabs a affirmé avec « grande confiance« , sur la base de données radar supplémentaires et d’images captées par une autre entreprise spatiale, que le satellite était en train de basculer de façon incontrôlée.

Le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un groupe de réflexion basé à Washington, a commenté cette analyse dans son évaluation annuelle des menaces spatiales publiée le 25 avril : « Cette observation suggère fortement que le satellite n’est plus opérationnel« . De son côté, le commandement spatial américain a confirmé à Reuters être informé d’un changement d’altitude de l’engin spatial russe, sans fournir plus de détails sur les risques potentiels.

Des observations contradictoires

Toutefois, les dernières observations effectuées par Slingshot, dont le réseau mondial de télescopes suit Cosmos 2553 depuis son lancement initial en 2022, nuancent ces conclusions alarmantes. Selon leurs données les plus récentes, le satellite semble s’être stabilisé, ce qui pourrait indiquer soit une récupération partielle du contrôle par les opérateurs russes, soit un passage à une phase différente de sa mission dont la nature exacte reste inconnue des observateurs occidentaux.