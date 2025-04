Attaques terroristes au Bénin : l’Upr lance un appel

Joseph Djogbénou. Photo : IAJP/CO

L’émotion reste vive au Bénin après les attaques terroristes survenues le jeudi 17 avril contre des positions avancées des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), dans la région des chutes de Koudou, au cœur du parc W. Ces actes, perpétrés à plus de 700 kilomètres de la capitale, ont visé la zone dite du « Point triple », une région stratégique située aux confins du Bénin, du Burkina Faso et du Niger.

Face à cette incursion armée, l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) a réagi ce lundi 21 avril à travers un communiqué de presse signé par son président, Joseph Fifamin Djogbénou. Le parti a exprimé une condamnation ferme de ce qu’il qualifie d’« attaque lâche » et d’« acte barbare », tout en saluant la bravoure des forces engagées sur le terrain.

Publicité

« Nos vaillants soldats ont opposé une résistance héroïque, démontrant une fois de plus leur engagement indéfectible pour la préservation de l’intégrité de notre territoire », souligne le communiqué. Dans ce message empreint d’émotion, l’UP le Renouveau rend un « vibrant hommage » aux militaires tombés lors de ces affrontements et adresse ses « condoléances les plus sincères » aux familles endeuillées, à la hiérarchie militaire ainsi qu’à l’ensemble des frères d’armes.

Au-delà du deuil, le parti appelle à une mobilisation citoyenne face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur le pays. « Nous appelons tous les enfants du Bénin à faire bloc, dans l’unité et la détermination, contre les forces du mal », a exhorté Joseph Djogbénou. Dans sa déclaration, l’UP le Renouveau a également réaffirmé son soutien au gouvernement dans ses efforts de renforcement et de modernisation des Forces de Défense et de Sécurité. Le communiqué réitère l’importance d’un État fort et résilient, capable de défendre sa souveraineté face aux assauts terroristes.