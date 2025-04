Aviation au Maghreb : de nouvelles mesures annoncées

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a révélé une série d’initiatives visant à améliorer la qualité de ses services et à optimiser l’expérience des voyageurs. Face aux défis importants que représentent la ponctualité des vols et la gestion des bagages, l’entreprise a annoncé plusieurs réformes stratégiques.

Lors d’une déclaration à l’agence de presse APS ce lundi 28 avril, Hosnia Kaoua, directrice de la Division Marketing d’Air Algérie, a présenté les mesures destinées à réduire les retards et à optimiser les horaires. La compagnie s’engage résolument à garantir l’arrivée des passagers à destination dans les délais prévus, minimisant ainsi les désagréments causés par les retards fréquents. Ces changements entreront en vigueur dès la mise en service de la flotte élargie dans les mois à venir.

Publicité

Optimisation de la gestion des bagages

Un axe prioritaire de la nouvelle stratégie concerne la gestion des bagages à main. Hosnia Kaoua a annoncé l’introduction d’une politique innovante visant à améliorer l’efficacité dans la manipulation des bagages. Cette réforme s’inscrit dans une série d’initiatives pour prévenir les pertes et les retards liés au traitement des bagages. En digitalisant le processus, Air Algérie compte réduire considérablement les erreurs humaines et assurer une gestion plus fluide, contribuant ainsi à l’amélioration de la ponctualité des vols.

Ces améliorations s’accompagnent de formations renforcées pour le personnel et d’une optimisation des processus internes. Dans le cadre de sa transformation numérique, Air Algérie prévoit également le lancement d’un nouveau site web plus moderne et interactif, permettant aux voyageurs de gérer leurs réservations facilement et de suivre en temps réel l’état de leurs vols et bagages.

Expansion et renouvellement de la flotte

Pour soutenir cette dynamique de transformation, Air Algérie prévoit la réception de 16 nouveaux avions dans les prochains mois. Ces appareils viendront renforcer la flotte existante et permettront à la compagnie d’augmenter ses liaisons internationales et la fréquence des vols sur les destinations populaires.