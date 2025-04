Bénin : « Adrien Houngbédji a retrouvé le droit chemin », selon Me Sadikou Alao

Me Sadikou Alao, Pdt de Gerddes-Afrique. Photo: DR

Lors de son passage sur Esae TV, Me Sadikou Alao, président de Gerddes Afrique et figure de la société civile béninoise, a exprimé son soutien aux récentes prises de position d’Adrien Houngbédji. L’ancien président de l’Assemblée nationale appelle notamment à la libération des prisonniers politiques, au retour des exilés et à l’organisation d’élections inclusives.

« Lorsque qu’un homme politique comme Adrien Houngbédji retrouve le droit chemin, je le ressens profondément et intuitivement », a déclaré Sadikou Alao. Selon lui, Houngbédji agit désormais dans l’intérêt général, et même les plus hautes autorités, y compris le chef de l’État Patrice Talon, en seraient conscientes. Il souligne que les analyses de l’ancien dirigeant du PRD sont « justes et nécessaires », dénuées de tout parti pris, et reflètent les réalités auxquelles le Bénin est confronté.

Sadikou Alao a insisté sur l’importance de ce discours dans le contexte politique actuel. Pour lui, la voix d’Adrien Houngbédji, acteur historique du paysage politique béninois, est essentielle pour porter les aspirations démocratiques du pays. Il estime que, malgré la difficulté de certaines vérités, il est crucial qu’elles soient exprimées pour favoriser un retour à la paix et au dialogue.

Revenant sur les critiques formulées à l’égard du régime en février dernier, Me Adrien Houngbédji avait dénoncé l’exclusion politique comme source des tensions actuelles. À l’occasion du sommet des jeunes, le 15 avril, il a réitéré son appel à l’unité nationale, plaidant pour une ouverture du jeu démocratique afin de garantir la participation de tous aux prochaines échéances électorales. « Laissez tout le monde être candidat. En 2019, nous avons fait des élections wahala. Il n’y a pas de démocratie sans opposition », avait-il lancé, en référence aux législatives marquées par l’absence de l’opposition.

Houngbédji a également rappelé que la construction nationale ne pouvait se faire dans la division, et a plaidé pour la libération des détenus politiques ainsi que pour le retour des exilés. Un message de rassemblement en droite ligne avec les idéaux fondateurs du PRD en 1990 : démocratie, liberté et État de droit.

Sadikou Alao, s’alignant sur cette vision, a invité les autorités à prendre en compte cet appel. Il a notamment exhorté les gouvernants à revoir les lois sources de conflits et à œuvrer pour un climat politique apaisé en vue des élections générales de 2026. « Notre pays a besoin de paix. D’un système démocratique qui favorise le développement. Il faut que tous les éléments crisogènes disparaissent », a-t-il conclu, en renouvelant son engagement pour un dialogue politique sincère et inclusif.