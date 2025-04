Bénin: après les dernières attaques armées, LD fait une proposition, le « Libéral » appelle à l’unité

Photo d'illustration (Présidence)

La République du Bénin traverse actuellement une période critique marquée par une recrudescence d’attaques armées, particulièrement dans ses régions septentrionales. Cette situation mobilise désormais la classe politique béninoise qui, par-delà les clivages partisans, recherche des solutions pour préserver l’intégrité territoriale et la sécurité des populations.

Les Forces de défense béninoises ont subi de nouvelles attaques meurtrières au niveau des chutes de Koudou, dans le nord du pays. Cet assaut a causé la perte de plusieurs militaires, selon certaines sources qui précisent que plusieurs assaillants ont également été neutralisés lors des affrontements.

Face à cette situation, le parti d’opposition Les Démocrates a rapidement réagi en publiant un communiqué où il s’incline respectueusement devant la mémoire des soldats tombés au combat. Le parti a également présenté ses condoléances aux familles endeuillées et à la République entière.

Le parti LD fait une proposition

La formation politique de l’opposition ne s’est pas contentée d’exprimer sa solidarité. Elle a formulé une proposition concrète en invitant le gouvernement béninois à engager des concertations « urgentes et sincères » avec les pays limitrophes, notamment le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Togo et le Nigeria. L’objectif serait de constituer une force militaire conjointe capable d’opérer efficacement contre les groupes terroristes et de faciliter le partage de renseignements entre les différents États concernés.

Cette recommandation s’inscrit dans une logique régionale, reconnaissant que la menace terroriste transcende les frontières nationales et nécessite une réponse coordonnée des pays affectés. Une approche collaborative permettrait potentiellement de mutualiser les ressources et d’optimiser les stratégies de lutte contre ces groupes armés qui déstabilisent la région.

Le parti « Libéral » lance un appel

De son côté, le parti « Libéral » a également pris position suite à ces événements tragiques. Dans un communiqué daté du 20 avril 2025 et publié depuis Abomey-Calavi, la formation dirigée par le politologue Richard Boni Ouorou a exprimé sa « profonde consternation » face aux attaques perpétrées contre les positions militaires béninoises.

Pour le parti Libéral, ces actes violents représentent une tentative « lâche et barbare » visant à déstabiliser notre pays le Bénin. Face à cette menace, le mouvement appelle à l’unité nationale, estimant que l’ensemble de la nation doit présenter un front commun contre le terrorisme.

Le communiqué rend également hommage aux soldats tombés au front et adresse des condoléances aux familles endeuillées tout en exprimant sa solidarité envers les blessés actuellement pris en charge. Le parti souligne particulièrement le courage des forces de défense et de sécurité qui accomplissent leur mission malgré les dangers considérables. « Leur sens du sacrifice nous appelle à plus de responsabilité dans la lutte contre la menace terroriste« , affirme le communiqué du mouvement Libéral, qui insiste par ailleurs sur la nécessité de renforcer les dispositifs de sécurité intérieure du pays.

Ces prises de position des différentes formations politiques béninoises témoignent d'une prise de conscience collective face aux dernières attaques armées contre les positions de l'armée béninoise. Au-delà des divergences idéologiques, émerge une volonté commune de protéger le territoire national et ses habitants contre une menace terroriste qui s'intensifie.