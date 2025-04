Bénin : CFAO Mobility lance deux véhicules 100% électriques (BYD Dolphin et Atto 3)

Photo : DR

Le Bénin entre dans une nouvelle ère de mobilité grâce à CFAO Mobility. Lors d’une conférence de presse organisée dans la matinée de ce jeudi 24 avril à Cotonou, CFAO Mobility a officiellement lancé deux modèles 100 % électriques de BYD : la Dolphin et l’Atto 3. Ces véhicules, désormais disponibles à la vente et à la location dans le showroom BYD de Ganhi, incarnent l’ambition de CFAO de proposer des solutions de mobilité durables, performantes et accessibles.

La BYD Dolphin, berline compacte et agile, est pensée pour la ville. Elle offre une autonomie d’environ 340 à 420 km selon la version, grâce à une batterie réputée pour sa longévité et sa sécurité. Elle se recharge sur une prise domestique ou via une borne rapide, permettant de passer de 30 % à 80 % en moins de 30 minutes. Son moteur délivre une puissance de 70 à 150 kW, garantissant une conduite souple mais nerveuse en milieu urbain.

Plus spacieux, le BYD Atto 3 s’adresse aux familles et aux amateurs de SUV compact. Il est équipé d’un moteur électrique de 150 kW (204 ch) avec une accélération de 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Son autonomie peut atteindre 420 à 480 km grâce à une batterie également résistante. Il propose un intérieur technologique avec un écran rotatif de 12,8 pouces, un système audio de qualité et une interface intelligente BYD OS, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

« Nous sommes fiers d’être les premiers à offrir ces véhicules et l’ensemble des services associés », a souligné Étienne Audeoud, Directeur général de CFAO Mobility Bénin. Ce lancement marque un virage décisif pour le pays, où la transition énergétique devient peu à peu réalité. Marc Hirschfeld, Directeur général de CFAO Mobility, a rappelé que cette transformation ne concerne pas que les particuliers : « Il faut construire tout un écosystème autour de la mobilité électrique : services publics, entreprises, transport urbain… » CFAO Mobility garantit un accompagnement complet : formation de techniciens qualifiés, service après-vente dédié, disponibilité des pièces détachées et options de financement ou de leasing.

La marque prévoit également des services de coaching pour les nouveaux utilisateurs. Avec la Dolphin et l’Atto 3, BYD – aujourd’hui premier constructeur mondial de véhicules électriques – propose une réponse concrète aux enjeux environnementaux. Grâce à ce partenariat, CFAO Mobility s’affirme comme un acteur clé de la mobilité propre au Bénin, prêt à électrifier les routes du pays.