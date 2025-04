Bénin : Deux individus interpellés pour vol à main armée à Azowlissè

Le commissariat d’Azowlissè a procédé à l’arrestation de deux individus soupçonnés de vol à main armée dans le village de Fanvi, arrondissement d’Azowlissè, commune d’Adjohoun, selon Le Matinal. Les faits remontent au 10 mars 2025, vers 8 heures du matin.

Deux hommes ont agressé un conducteur de motocyclette de marque Bajaj. Alertés par les cris de la victime, des habitants ont poursuivi les agresseurs. L’un des suspects a abandonné la moto volée et a utilisé une arme artisanale pour faciliter sa fuite. Le second a été appréhendé sur l’avenue du Cinquantenaire et placé en garde à vue.

Les investigations menées par le commissariat d’Azowlissè, en collaboration avec les unités de police des départements de l’Ouémé et du Plateau, ont permis de localiser et d’arrêter le deuxième suspect le 5 avril 2025. Lors de son interrogatoire, il a reconnu sa participation au braquage. Les deux hommes sont actuellement en détention et seront prochainement présentés devant la justice.