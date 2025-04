Bénin : Dix agents de la Sirat risquent 5 ans de prison

Jeudi 17 avril 2025, le parquet spécial de la CRIET a demandé des peines d’emprisonnement contre dix agents de la SIRAT, accusés d’abus de fonction ou de complicité dans une affaire liée à la gestion des péages routiers. Selon Libre Express qui a rapporté l’information, la situation se serait posée au des péages routiers d’Ahozon à Ouidah et d’Ekpè à Sèmè-Kpodji. Les mis en cause, de connivence avec les agents ne paieraient pas les frais normaux. Ils empochaient à chaque fois les fonds.

Même s’ils ont plaidé non coupable le ministère public a requis une lourde peine contre eux. Neuf d’entre eux encourent cinq ans de prison, dont trois ans fermes, ainsi qu’une amende de deux millions de francs CFA chacun. Le dixième, lui, pourrait écoper de cinq ans fermes, assortis de la même amende. Détenus depuis octobre 2024, les prévenus ont comparu à nouveau dans ce dossier, qui porte sur des irrégularités présumées dans le recouvrement des recettes sur les routes béninoises.

En plus des sanctions pénales, la Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT SA) et l’Agence judiciaire de l’État réclament 1,49 milliard de francs CFA de dommages-intérêts. Le parquet a soutenu cette demande, la considérant comme justifiée. Il a également demandé à la Cour de retenir certains prévenus pour abus de fonction et d’autres pour complicité.