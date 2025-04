Bénin : La Haac et l’Apdp annoncent une formation pour les journalistes en mai

Photo : DR

Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Édouard Loko, a reçu en audience, ce mardi 1er avril 2025, Me Luciano Hounkponou, président de l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP). Cette rencontre a permis aux deux responsables d’aborder l’importance de la protection des données à caractère personnel dans le secteur des médias.

Au terme des échanges, ils ont convenu d’organiser une formation destinée aux professionnels de la presse. Prévue pour mai 2025, cette session vise à sensibiliser les journalistes aux enjeux de la protection des données privées et à renforcer leurs compétences sur les bonnes pratiques à adopter. La HAAC et l’APDP entendent ainsi promouvoir un environnement médiatique plus respectueux de la vie privée des citoyens.

Lors de cette audience, les deux personnalités ont insisté sur la responsabilité des acteurs des médias face à la gestion des informations personnelles. Ils ont rappelé que le respect des règles en matière de protection des données contribue à renforcer la confiance du public envers la presse. Le président de la HAAC a réitéré l’engagement de son institution à collaborer avec l’APDP pour garantir un cadre médiatique conforme aux normes internationales. Cette initiative s’inscrit dans une démarche visant à concilier la liberté de la presse et la protection de la vie privée au Bénin.