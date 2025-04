Invité sur Canal 3 Bénin le vendredi 18 avril 2025, Noël Chadaré, ancien leader syndical aujourd’hui engagé au sein du Parti Union Progressiste le Renouveau, a salué les transformations opérées dans le secteur éducatif sous le président Patrice Talon. Il note une amélioration significative du système depuis neuf ans, illustrée par la formation renforcée des enseignants, la régularité des animations pédagogiques et l’efficacité accrue des corps de contrôle.

Chadaré a rendu hommage aux anciens ministres de l’Éducation, citant notamment Mahougnon Kakpo, Salimane Karimou, et Yves Chabi Kouaro, qu’il estime avoir joué un rôle clé dans ces avancées. Il qualifie le travail du ministre Karimou de « titanesque » et souligne la qualité des actions engagées pour professionnaliser le corps enseignant. « Des réformes ont bonifié le système » et « la mayonnaise est en train de prendre », a-t-il déclaré lors de cette sortie médiatique.

Toutefois, il insiste sur la nécessité d’intensifier les efforts en faveur de l’enseignement technique, qu’il juge encore trop timidement amorcé. Il invite les acteurs du secteur éducatif à maintenir le cap, en appelant à la vigilance et à la persévérance pour consolider les acquis et éviter tout recul. Figure connue du monde syndical, professeur certifié de lettres et conseiller pédagogique, Noël Chadaré adopte aujourd’hui un ton résolument constructif vis-à-vis des politiques éducatives du gouvernement.