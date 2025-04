Bénin : l’INF s’implique dans le processus de manifestation de vérité concernant le crime crapuleux à Wamon

L’Institut National de la Femme (INF) entre sur scène en ce qui concerne la suite du crime crapuleux à Wamon dans Avrankou dans le département de l’Ouémé et qui a été dirigé contre dame Yabo le lundi 7 Avril 2025 par son amie Fifamè. Cette implication se traduit par la présence au domicile de la victime à Djègan-Kpèvi dans le quatrième arrondissement de la ville de Porto-Novo, d’une délégation des agents de l’Institut National de la Femme pour présenter les condoléances à la famille.

Une manière de témoigner leur compassion aux parents de la défunte toujours sur le choc du drame. Une démarche qui à en croire une source concordante, remonte le moral aux membres de la famille de dame Yabo comme celle initiée il y a environ quinze jours par les autorités communales à l’adresse des forces de la police républicaine pour manifestation de la vérité. Dans tous les cas, le processus est engagé et les différents acteurs compétents multiplient les offensives en jouant la bonne partition. Le crime en question est celui organisé par la supposée dame Fifamè plus connue sous le pseudo ‘’Djavi’’ et dirigé contre sa sœur amie Yabo, la victime qui n’est plus de ce monde. Ceci grâce à des complicités de supposés coupables du même réseau à la recherche de gain facile.