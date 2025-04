Bénin : L’ODEM forme des journalistes face au défi de l’IA générative

Photo : DR

La Bibliothèque Bénin Excellence a servi de cadre, ce vendredi 11 avril, au lancement d’une formation inédite dédiée aux journalistes béninois. Portée par l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM), en partenariat avec l’Ong Bénin Excellence et plusieurs acteurs institutionnels et médiatiques, cette initiative met l’accent sur l’usage responsable de l’intelligence artificielle générative dans les médias.

Dans une atmosphère studieuse et engagée, Ulrich Vital Ahotondji, président de l’ODEM, a ouvert la cérémonie en insistant sur les responsabilités éthiques qui incombent aux professionnels de l’information à l’ère des technologies avancées. Pour lui, « la question n’est plus de savoir si l’on peut utiliser l’IA, mais si l’on doit le faire, et à quelles conditions ».

Publicité

Revenant sur les objectifs de l’atelier, Aliou Djialiri, directeur exécutif de Bénin Excellence, a salué l’humilité des participants qui, malgré leur expérience, choisissent d’apprendre de nouveaux outils. Il a retracé l’engagement de son organisation dans la promotion de l’intelligence artificielle, depuis les Écoles d’été organisées avec la Fondation Vallet jusqu’aux laboratoires d’IA implantés à Godomey. Il a également présenté le programme ACIAS, qui introduira l’IA dans les établissements secondaires béninois, avec le soutien de l’AFD.

Le représentant de la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Apollinaire Gbaguidi, a, quant à lui, exprimé la reconnaissance du gouvernement à l’ODEM pour cette initiative. Dans son discours, il a rappelé que l’intelligence artificielle n’est plus un luxe, mais une nécessité. Il a invité les journalistes à s’adapter aux mutations technologiques : « Un journaliste qu’on forme est une société qu’on gagne pour toujours », a-t-il affirmé.

M. Gbaguidi a également souligné l’importance du thème retenu cette année pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, axé sur l’impact de l’IA dans les métiers de l’information. Il a annoncé la participation du Bénin aux Olympiades internationales de l’intelligence artificielle, prévues en août 2025 à Pékin, et rappelé les grandes lignes de la stratégie nationale d’intelligence artificielle et de mégadonnées (SIAM 2023-2027), qui prévoit de nombreuses actions à destination des professionnels des médias.