Bénin : Plusieurs accidents graves ce samedi à Dassa (bilan lourd)

Un grave accident de la route a coûté la vie à six personnes ce samedi matin à Mondjigangan, dans la commune de Dassa-Zoumè. Le drame s’est produit lorsqu’un taxi Toyota Avensis, transportant sept passagers, est entré en collision avec un camion Titan. Seul le conducteur du taxi a survécu. Il a été transporté d’urgence au Centre hospitalier départemental de Dassa.

Du côté du camion, le conducteur et son apprenti n’ont subi aucune blessure. Toutefois, la cabine du poids lourd a été endommagée, tandis que le taxi a été complètement écrasé sous la violence du choc.

Publicité

À peine un quart d’heure après ce premier accident, un second s’est produit au même endroit. Deux motocyclistes sont entrés en collision. L’accident n’a fait aucune victime, mais cinq personnes ont été grièvement blessées. Les sapeurs-pompiers ont assuré leur évacuation vers l’hôpital de zone de Dassa-Zoumè. Le bilan des deux accidents fait état de six morts et d’une dizaine de blessés graves, un lourd tribut pour le département des Collines.

Mis au cours peu avant 7h du matin, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Dassa sont intervenus sans délai. Leur réactivité a permis de sauver le conducteur du taxi, extrait vivant de la carcasse du véhicule. Selon les dernières informations, il a été admis à l’hôpital où son état s’améliore.

Les corps des six victimes, coincés dans les tôles du véhicule broyé, ont pu être extraits grâce au renfort de l’équipe de secours de Savalou. Cette dernière est intervenue avec un kit de désincarcération, nécessaire pour mener l’opération. Les opérations ont été dirigées par les responsables des deux centres de secours. Sur place, le commissaire du CRIAT de Dassa et son équipe ont sécurisé le périmètre et établi le constat de l’accident.