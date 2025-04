Bénin : Quatre jours de manifestations pour les 35 ans de l’UJAB  

Me Renaud Agbodjo

Le secteur de la justice au Bénin sera en effervescence pendant quatre jours dans le cadre de la célébration des 35 ans d’existence de l’union des jeunes avocats du Bénin (Ujab). « La prévisibilité judiciaire au service de la sécurité juridique », est le thème autour duquel se déroule cet anniversaire.

Les festivités ont été officiellement ouvertes le mardi 22 avril 2025, à La Maison de l’Avocat. C’était en présence du ministre de la justice et des autorités judiciaires. Pendant les quatre jours de manifestation, placée sous le signe de l’« engagement et du sacrifice pour une justice au service des citoyens », l’UJAB organise des conférences, des concours, des activités sportives et des visites dans les prisons civiles et autres centres de détention du Bénin.

Publicité

A travers le thème de cette commémoration, les acteurs de la justice auront l’occasion de réfléchir sur l’état actuel de la profession d’avocat au Bénin, ses défis et ses perspectives. C’est dans ce cadre que le président de l’UJAB, Me Renaud Agbodjo, a salué le parcours de l’Union depuis sa création en 1990 et rendu hommage aux pionniers qui l’ont fondée. Il a également évoqué les défis actuels auxquels sont confrontés les jeunes avocats, notamment la digitalisation du métier, les conditions de formation et l’amélioration du cadre de travail.

Les thématiques telles que : le cadre juridique de la commande publique au Bénin, les dispositions communautaires applicables, ou encore la contribution des jeunes avocats au renforcement de l’État de droit, seront abordés au cours des festivités.

Dans son allocution au lancement des manifestations, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Bénin, Me Angelo Hounkpatin, a exhorté les jeunes avocats à cultiver les valeurs éthiques et morales indispensables à l’exercice de leur profession. «L’avocat est et restera la sentinelle de la liberté et de l’indépendance. L’UJAB, depuis 35 ans, s’inscrit dans cette logique par ses concours, ses plaidoyers, ses formations, ses prises de position courageuses. Elle a démontré que la jeunesse du barreau n’est pas une question d’âge, mais un style : celui de l’audace, de l’exigence de la parole libre, fût-elle rappelée à l’ordre lorsqu’elle frôle les limites déontologiques », a – t – il déclaré.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Me Yvon Détchénou quant à lui, procédant à l’ouverture des festivités, a salué le parcours de l’UJAB, et mis l’accent sur son engagement constant en faveur d’une justice plus moderne. Il a encouragé les jeunes avocats à renforcer leurs compétences et à contribuer à l’édification d’un système judiciaire plus performant au service du Bénin.