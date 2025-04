Bénin : Saisie de plus de 300 kg de chanvre indien à Malanville

Photo d’illustration ERV /Willy GRAFF

Les forces de l’ordre du commissariat frontalier de Malanville ont intercepté une importante cargaison de chanvre indien, samedi 12 avril 2025, à l’embarcadère de Tounga-Léda, dans le nord du Bénin. L’opération a permis de mettre la main sur plus de 300 plaquettes de drogue, soigneusement dissimulées dans des sacs et destinées au Niger, en provenance du Ghana via le Togo.

Selon les informations recueillies par Sota FM, les agents ont surpris deux individus au bord du fleuve, en pleine tentative de traversée à bord d’une barque motorisée. L’un des suspects a réussi à s’échapper en se jetant dans l’eau à l’approche des policiers, tandis que son complice, qui ne savait manifestement pas nager, a été appréhendé sur place.Le jeune homme a tenté une dernière manœuvre pour fuir en prenant la moto stationnée à la rive, mais les agents, conduits par le commissaire lui-même, ont rapidement mis fin à sa course.

Il a été arrêté avec la cargaison de chanvre et conduit au poste de police. D’après une source proche de l’enquête, le suspect arrêté est connu dans la région comme lutteur. Il a été remis à la justice et devrait comparaître devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans les prochains jours.

Cette saisie s’inscrit dans une vaste opération lancée par le commissariat de Malanville pour lutter contre le trafic illicite à la frontière. Quelques jours plus tôt, une quinzaine de sacs de soja destinés au Niger avaient déjà été confisqués dans la même zone. Les autorités réaffirment leur engagement à intensifier la surveillance des points de passage et à mettre un frein aux circuits de contrebande transfrontalière.