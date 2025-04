Bénin : Un voleur de mèches et bijoux arrêté à Cotonou

Un véhicule de la police républicaine

Une opération de la police du 10ᵉ arrondissement de Cotonou a permis d’appréhender un individu impliqué dans plusieurs vols. Ce jeudi 27 février 2025, une plainte contre X a été enregistrée pour la disparition de mèches et de bijoux, évaluée à 780 000 francs CFA. La victime a expliqué que l’auteur du vol avait trompé son employé en se présentant comme un mandataire envoyé par la propriétaire, selon les informations publiées sur les plateformes digitales de la police.

L’exploitation des images captées par une caméra de surveillance a permis d’identifier un suspect déjà connu des forces de l’ordre. Plusieurs vidéos le montraient opérant dans des boutiques et des bars, usant du même stratagème pour s’emparer d’objets de valeur. Les commissariats des 6ᵉ, 9ᵉ et 10ᵉ arrondissements ont collaboré afin de recouper les informations et localiser le mis en cause. Leur travail de renseignement a conduit à Pahou, où il a été repéré.

Une équipe d’intervention s’est immédiatement rendue sur place. L’individu, interpellé sans résistance, a rapidement reconnu les faits. Lors de son interrogatoire, il a affirmé qu’une partie des objets volés se trouvait entre les mains d’un complice à Akpakpa. Toutefois, l’enquête a révélé qu’il s’agissait probablement d’une fausse piste. D’autres démarches ont été entreprises, permettant de récupérer une grande partie du butin. Le suspect a ensuite été présenté au procureur près du Tribunal de première instance de Cotonou. Il a été placé sous mandat de dépôt, et son procès est fixé au 1ᵉʳ avril 2025.