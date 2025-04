Bénin : Yango reprend ses activités après la levée de sa suspension

Photo : DR

Suspendue depuis plusieurs semaines, la plateforme de mobilité Yango est désormais autorisée à reprendre ses services au Bénin. Dans une décision officielle, le ministère des Infrastructures et des Transports a prononcé la main levée de la suspension, permettant ainsi à l’entreprise de réintégrer le marché du transport urbain.

Cette décision fait suite à des échanges entre Yango et les autorités béninoises afin d’assurer la conformité des services proposés avec les exigences réglementaires en vigueur. L’entreprise a notamment pris des engagements en matière de sécurité, de transparence tarifaire et d’optimisation de l’expérience utilisateur.

Dans un communiqué, Yango se félicite de cette reprise et réaffirme son ambition d’améliorer la mobilité urbaine grâce à sa technologie de pointe. Son application, qui met en relation passagers et chauffeurs, intègre désormais plusieurs fonctionnalités renforçant la sécurité et la fiabilité des trajets, notamment la géolocalisation en temps réel, le partage d’itinéraire et un bouton d’urgence.

Zanyiwe Asare, Country Manager de Yango au Bénin, souligne l’importance du dialogue constructif établi avec les autorités locales et réaffirme l’engagement de l’entreprise à respecter les normes du secteur. Yango ambitionne d’accompagner la transformation numérique du transport béninois tout en offrant des opportunités économiques aux chauffeurs partenaires.

Avec cette levée de suspension, Yango reprend officiellement ses activités et entend collaborer étroitement avec les acteurs du secteur pour garantir un service conforme aux attentes des usagers et aux exigences des autorités.